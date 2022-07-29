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СИМ: Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России

29 июля 2022 10:19
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СИМ: Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России по производству детского питания, на продажу выставлены два завода и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница». Об этом стало известно «Коммерстанту».

По информации издания, компания собирается продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае «Хайнц-Георгиевск», их совокупная мощность составляет 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно. В прошлом году на этих заводах выпустили свыше 13,3 тысячи тонн продукции, чистая выручка сегмента выросла до 43 милллионов долларов (на 8,5 процента), EBITDA достигла 2,8 миллиона долларов.

При этом в самой компании отказались комментировать «рыночные слухи».

Продажа активов Kraft Heinz обсуждала с группой компаний «Черноголовка», которая производит снеки, сладости, напитки и выпускает собственную линейку детского питания. В «Черноголовке» не прокомментировали изданию эту информацию.

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