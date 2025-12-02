Силуанов: россияне не заметят изменения НДС в 2026 году

Россияне не заметят изменения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен, уверен глава Минфина России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Об этом сказал Силуанов, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

НДС в России с 1 января 2026 года изменится с нынешних 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

По словам министра финансов, власти РФ рассматривали два возможных решения для финансирования бюджетных расходов: повышение налогов или увеличение заимствований.

"Увеличение заимствований - это давление на инфляцию, соответственно, это высокие ставки для экономики. И соответственно рост экономики в долгосрочной перспективе будет менее высокими темпами", - сказал Силуанов. Поэтому, по его словам, был выбран вариант с пересмотром НДС.

Фото: pxhere.com