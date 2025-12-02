Я нашел ошибку
Главные новости:
НДС в России с 1 января 2026 года изменится с нынешних 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
Силуанов: россияне не заметят изменения НДС в 2026 году
2 декабря в СКК «Дворец спорта им. В.С. Высоцкого» прошел матч ВХЛ. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Тамбовом» со счетом 5:2
Заранее составленное меню помогает избежать лишних расходов и большого количества несъеденных остатков.
Финансист: этом году набор из четырех салатов на одну персону обойдется примерно в 225 рублей
Медик подчеркнула, что растирать обмороженные участки, тем более спиртом или масляными средствами, нельзя — это повреждает ткани.
Фельдшер скорой медицинской помощи дала советы по первой помощи при обморожении
От потерпевшего поступило исковое заявление о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда и материального ущерба.
В Самаре возобновили следствие по делу о покушении на депутата ГД Михаила Матвеева
14 Героев РФ в течение 3 дней будут встречаться с самарской молодежью в разных уголках региона, проводить уроки мужества и разговоры о важном для школьников и студентов.
В Самару прибыли участники Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества»
По информации Приволжского УГМС 3 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
3 декабря в регионе облачно, туман, гололед, до +4°С
Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье.
Калининградка сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась, чтобы пожить с ними
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Силуанов: россияне не заметят изменения НДС в 2026 году

НДС в России с 1 января 2026 года изменится с нынешних 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

Россияне не заметят изменения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен, уверен глава Минфина России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Об этом сказал Силуанов, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

НДС в России с 1 января 2026 года изменится с нынешних 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

По словам министра финансов, власти РФ рассматривали два возможных решения для финансирования бюджетных расходов: повышение налогов или увеличение заимствований.

"Увеличение заимствований - это давление на инфляцию, соответственно, это высокие ставки для экономики. И соответственно рост экономики в долгосрочной перспективе будет менее высокими темпами", - сказал Силуанов. Поэтому, по его словам, был выбран вариант с пересмотром НДС.

 

Фото:  pxhere.com

