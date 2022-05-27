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Силуанов: объявление техдефолта не отразится на жизни россиян

27 мая 2022 09:36
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Силуанов: объявление техдефолта не отразится на жизни россиян

Объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.

"Никак не отразится, ничего не изменится", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос как возможный технический дефолт отразится на россиянах, сообщает РИА Новости.

"Вообще, технический дефолт - это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты - а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", - добавил глава Минфина.

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