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Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом про финансовую грамотность

8 декабря 2023 19:32
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По словам Силуанова, не нужно гнаться за большими деньгами, сажая дерево, «на котором растут доллары или рубли».

Министр финансов Антон Силуанов назвал своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности сказку про Буратино. Об этом он сказал в ходе выставки «Россия», передает РБК.

Главу Минфина спросили, какой у него любимый мультфильм по финансовой грамотности. «Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», — ответил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, нужно не гнаться за большими деньгами, сажая дерево, «на котором растут доллары, или рубли, или какие-то другие денежные знаки», а иметь хороших бизнес-партнеров. «Вот, наверное, самое главное», — сказал Силуанов.

Он также считает необходимым заниматься собственным образованием, чтобы потом применять знания со своими коллегами. Партнерами по бизнесу, отметил министр, как правило, бывают друзья по школе или вузу.

«Поэтому знания, команда и креатив — это, наверное, такие основные составляющие успеха, которые, кстати, были в Буратино», — добавил глава Минфина.

 

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