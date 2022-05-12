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Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

12 мая 2022 10:02
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Siemens объявил о прекращении бизнеса в России

Немецкий концерн Siemens покинет российский рынок в результате событий на Украине, говорится в сообщении компании. Ранее компания приостановила все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельности компании в России, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт.

Siemens решила провести упорядоченный процесс выхода из России, приводятся в сообщении слова CEO компании Роланда Буша.

"Мы оцениваем влияние (событий - ИФ) на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру", - сказал глава Siemens.

На данный момент в контур Siemens входят, в частности, операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 г. компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2021 г. Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).

Таким образом, в РФ представлены две отдельные компании - "Сименс" и "Сименс энергетика".

В РФ Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Помимо этого, в России у Siemens и группы "Синара" действует совместное предприятие ООО "Уральские локомотивы", которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7, пишет Интерфакс.

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