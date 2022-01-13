Сельскую ипотеку в Самарской области регистрируют за один день

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Начальник межмуниципального отдела по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам Управления Росреестра по Самарской области Ульяна Полынкова рассказала, как работает программа «Сельская ипотека», кто вправе взять такую ипотеку и какие документы понадобятся.

Программа «Сельская ипотека» заработала весной 2020 года. Она позволяет взять средства на покупку или строительство жилья в сельской местности на льготных условиях. Банки предоставляют кредит под минимальные 3% годовых, а в отдельных случаях ставки еще ниже. Первый взнос по такой ипотеке составляет 10%, а максимальный срок выплаты – 25 лет. Взять такую ипотеку может обладатель российского гражданства, впервые оформляющий сельскую ипотеку и выбравший жилье в сельской местности. Программа распространяется только на малые города, численность населения которых не превышает 30 тысяч человек.

- За время действия программы Управление Росреестра по Самарской области отработало 601 заявление о регистрации сельской ипотеки. Заявители представляют договор купли-продажи и кредитный договор, заявление на переход права от продавца и заявление на право собственности от покупателя, а также оплачивают государственную пошлину. Отмечу, что федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» установлен срок регистрации ипотеки – 5 рабочих дней. Однако Управление Росреестра сократило срок предоставления услуги: сельскую ипотеку мы регистрируем всего за 1 рабочий день, - сообщила Ульяна Полынкова.

Она также отметила, что кредиты по программе выдают крупные российские банки, а в Похвистнево все кредиты выданы Россельхозбанком.

- Объем выданных Россельхозбанком кредитов по Самарской области по программе «Сельская ипотека» на 1 декабря 2021 года составил 620 млн рублей. Эти средства помогли улучшить жилищные условия многим семьям и внесли свой вклад в поддержку сельских территорий. Кроме того, с целью повышения доступности услуг Россельхозбанк запустил цифровые сервисы для оформления ипотеки Свое Жилье и Свое Село. Преимущество при использовании платформ очевидно – это полная цифровизация процесса приобретения готового дома или оформления ипотечного кредита на строительство. Те, кто ищет недвижимость в сельской местности, могут также воспользоваться порталом Свое Село, чтобы выбрать подходящий участок, проект здания, рассчитать смету, найти подрядчика, и, разумеется, подать заявку на ипотеку, — рассказал директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Участник программы «Сельская ипотека» Алексей Ильметов родился и живет в Похвистнево. Он давно мечтал о собственном жилье, поэтому, когда услышал о льготной ипотеке, решил попробовать купить недвижимость.

- Пришел в банк, узнал какие документы надо собрать, заполнил анкету и стал ждать. Думал, что не меньше месяца будут рассматривать мои документы, а оказалось всего 5 дней. Мне позвонили и обрадовали, что кредит одобрили, причем по льготной ставке, всего под 2,7% годовых. Оформили сделку с продавцом, за 1 день зарегистрировали в Росреестре и все — я стал счастливым обладателем собственной жилплощади. Весь процесс от первого прихода в банк до получения зарегистрированного договора купли-продажи занял у меня всего две недели, —поделился своим опытом Алексей Ильметов.