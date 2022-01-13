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Сельскую ипотеку в Самарской области регистрируют за один день

13 января 2022 11:26
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Сельскую ипотеку в Самарской области регистрируют за один день

Начальник межмуниципального отдела по г. Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам Управления Росреестра по Самарской области Ульяна Полынкова рассказала, как работает программа «Сельская ипотека», кто вправе взять такую ипотеку и какие документы понадобятся. 

    Программа «Сельская ипотека» заработала весной 2020 года. Она позволяет взять средства на покупку или строительство жилья в сельской местности на льготных условиях. Банки предоставляют кредит под минимальные 3% годовых, а в отдельных случаях ставки еще ниже. Первый взнос по такой ипотеке составляет 10%, а максимальный срок выплаты – 25 лет. Взять такую ипотеку может обладатель российского гражданства, впервые оформляющий сельскую ипотеку и выбравший жилье в сельской местности. Программа распространяется только на малые города, численность населения которых не превышает 30 тысяч человек. 

    - За время действия программы Управление Росреестра по Самарской области отработало 601 заявление о регистрации сельской ипотеки. Заявители представляют договор купли-продажи и кредитный договор, заявление на переход права от продавца и заявление на право собственности от покупателя, а также оплачивают государственную пошлину. Отмечу, что федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» установлен срок регистрации ипотеки – 5 рабочих дней. Однако Управление Росреестра сократило срок предоставления услуги: сельскую ипотеку мы регистрируем всего за 1 рабочий день, - сообщила Ульяна Полынкова. 

Она также отметила, что кредиты по программе выдают крупные российские банки, а в Похвистнево все кредиты выданы Россельхозбанком. 

- Объем выданных Россельхозбанком кредитов по Самарской области по программе «Сельская ипотека» на 1 декабря 2021 года составил 620 млн рублей. Эти средства помогли улучшить жилищные условия многим семьям и внесли свой вклад в поддержку сельских территорий. Кроме того, с целью повышения доступности услуг Россельхозбанк запустил цифровые сервисы для оформления ипотеки Свое Жилье и Свое Село. Преимущество при использовании платформ очевидно – это полная цифровизация процесса приобретения готового дома или оформления ипотечного кредита на строительство. Те, кто ищет недвижимость в сельской местности, могут также воспользоваться порталом Свое Село, чтобы выбрать подходящий участок, проект здания, рассчитать смету, найти подрядчика, и, разумеется, подать заявку на ипотеку, — рассказал директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Участник программы «Сельская ипотека» Алексей Ильметов родился и живет в Похвистнево. Он давно мечтал о собственном жилье, поэтому, когда услышал о льготной ипотеке, решил попробовать купить недвижимость. 

- Пришел в банк, узнал какие документы надо собрать, заполнил анкету и стал ждать. Думал, что не меньше месяца будут рассматривать мои документы, а оказалось всего 5 дней. Мне позвонили и обрадовали, что кредит одобрили, причем по льготной ставке, всего под 2,7% годовых. Оформили сделку с продавцом, за 1 день зарегистрировали в Росреестре и все — я стал счастливым обладателем собственной жилплощади. Весь процесс от первого прихода в банк до получения зарегистрированного договора купли-продажи занял у меня всего две недели, —поделился своим опытом Алексей Ильметов. 

Теги: Акценты

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