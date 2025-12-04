Я нашел ошибку
Главные новости:
14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса
У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов
"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск
Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года
Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная
Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самыми востребованными профессиями в РФ могут стать швеи, сварщики и слесари

По обновленному кадровому прогнозу Минтруда, к 2032 году российской экономике предстоит заменить около 12,2 миллионов работников. Для достижения этой цели ежегодный приток новых участников на рынок труда должен превышать 1,5 миллионов человек. Наибольший дефицит будет наблюдаться в таких специальностях, как швеи, сварщики, слесари и механизаторы, сообщили журналисты со ссылкой на министерство.

«Общая замещающая кадровая потребность за семь лет составляет 12,2 миллионов работников. Из них 11,7 миллионов — для замещения выбывающих на пенсию сотрудников и порядка 500 тысяч в связи с созданием дополнительных рабочих мест»,— рассказал на форуме глава ведомства Антон Котяков, пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что к наиболее численным секторам экономики относятся торговля, где занято 13,4 миллионов человек, обрабатывающие производства (10,6 миллионов ), строительство (6,8 миллионов ), транспортировка и хранение (почти 6 миллионов ), а также образование (5,5 миллионов человек). В большинстве из этих сфер, а также в науке и IT-секторе, прогнозируется наибольший прирост занятости — от 135 тыс. до 226 тысяч человек в зависимости от отрасли. В торговле же, напротив, ожидается снижение числа занятых, что, по оценке министерства, связано с ростом отраслевой производительности труда. Частично, по всей видимости, в этих расчетах учтено расширение сегмента онлайн-торговли.

В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
