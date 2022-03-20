самарцы пожаловались на стоимость бумаги, кофе и сахара

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800 рублей за пачку бумаги формата A-4 для принтера. Увеличение цены почти в два раза возмутило самарцев. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Судя по кадрам, которые опубликовали граждане в интернете, стоимость упаковки из 500 листов бумаги в ряде магазинов достигла 800 рублей. В комментариях люди начали делиться своим опытом покупки канцелярского товара. Вот, что пишут самарцы:

«300 же стоила»

«О, а мы урвали по 537»

"Я пару недель назад по 350 купила. Теперь экономить буду"

Есть и те, кто пытаются с юмором реагировать на ситуацию:

"Газеты и лопухи в дело скоро пойдут"

Что касается популярных маркетплейсов там цена варьируются от 899 рублей почти до 3000 тысяч за пачку.

При этом, вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов накануне заявил, что дефицита офисной и туалетной бумаги, бумаги для газет и журналов, а также бумажных полотенец в стране не возникнет.

По его мнению, стоимость офисной бумаги резко возрастет лишь в том случае, если "цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы".

"Но увеличение их на 300% - это, уверен, перебор", - цитируют эксперта РИА Новости.

По словам Фролова, из-за санкционного давления лишь одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство. На сегодняшний день один из основных аспектов, который влияет на цену - логистика.

Также жители Самары взволнованы ценами на продукты питания. За 190 граммов кофе "Carte Noire" в Перекрестке придется заплатить 1349 рублей. А в гипермаркете Лента 1 кг сахара стоит уже 99 рублей. Ранее средняя цена не превышала 60 рублей.

Стоит отметить, что по заверениям властей, недостатка сахара в регионе нет. Ажиотаж имеет чисто психологические причины.

"Еженедельно в область привозят около 700 тонн сахара — как обычно, объемы поставок не меняются, сокращений нет", - сообщил губернатор Дмитрий Азаров во время заседания штаба по повышению устойчивости экономики.

Тем временем, самарцев предупредили о том, что поставщики яиц могут повысить цены. Напомним, в марте этого года в Самарской области уже фиксировали завышение цен на некоторые продукты. Ситуация с увеличением стоимости возникла из-за ажиотажного спроса. С прилавков магазинов начали исчезать сахар, соль, некоторые крупы. В столице региона надзорные органы продолжают проверки цен в различных продовольственных магазинах на предмет злоупотреблений, пишет ГТРК Самара.

Фото: ВК/Честный список Самара