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Самарцы меняют технику раз в 3 года

31 октября 2023 12:45
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Самарцы меняют технику раз в 3 года

Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и компания «Ситилинк», провели опрос и выяснили, что только в 2023 году четверть опрошенных (24%) увеличили свои траты на технику и электронику на 10-20%.

Износ прежней техники (36%), появление новых моделей гаджетов на рынке (20%) и разочарование в старом девайсе (12%), побуждают самарцев постоянно покупать все новую и новую технику. Почти каждый третий (28%) опрошенный в 2023 году отмечает, что увеличил свои траты на покупку техники и электроники, а четверть из них (24%) считают, что количество потраченных средств увеличилось на 10-20%. Почти каждый второй житель города признается, что привык обновлять свою технику раз в 1-3 года (48%). Чаще всего самарцы тратят свои средства на смартфоны (40%), наушники (36%) и телевизоры (22%). 

«Чаще всего причинами обращений по страховым полисам становятся не трещины экрана или другие механические повреждения (на них приходится 41% всех случаев), а поломка из-за дефекта производителя (54,7% обращений). Также в топ-3 причин вошли повреждения жидкостью (4% случаев). Повреждения из-за перепада напряжения редки, это всего 0,13% происшествий,» – комментирует директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Пресс-служба Ситилинк: «В этом году покупатели чаще всего страхуют ноутбуки и телевизоры (1 и 2 место). Для сравнения в прошлом году лидером по страхованию были смартфоны, ноутбуки были на втором месте. Самая популярная услуга — продленная гарантия на два года»

Каждый шестой (17%) отметил, что первые трещины и сколы на новом девайсе можно заметить уже через месяц после использования, а 2% — увидели их через неделю. Тем не менее, 73% опрошенных стараются относиться к технике довольно аккуратно, а первые дефекты появляются только по прошествии года (32%).

Покупка приходит в негодность чаще всего из-за невнимательности и небрежности. Устройства ломаются, так как их носят в кармане (28%), роняют на твердый пол (16%), случайно задевают (16%) или кладут в одну сумку с ключами (8%). Видимые повреждения вызывают у самарцев чувство неудовлетворения (36%), вины (35%) и даже разочарования в себе (16%), поскольку техника стоила очень дорого (28%) и была ценна (24%). 

Чтобы защитить себя от неприятных последствий своей неаккуратности. Самарцы покупают защитные чехлы и пленки (52%), регулярно очищают девайс от пыли и грязи (28%), не используют гаджеты в ванной (16%), хранят технику в безопасных местах (16%) и устанавливают стабилизатор напряжения дома (7%).

Методология 

В опросе приняли участие 1 000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2023 года.

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