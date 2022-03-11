Самарскую шоколадную фабрику пока не закрывают

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Стало известно, как в Самаре будет осуществлять свою деятельность шоколадная фабрика. Об этом сообщили представители филиала компании Nestle, которой принадлежит предприятие.

По их информации, организация продолжит работу в штатном режиме.

"Как производитель продуктов питания и работодатель мы несем ответственность перед потребителями и сотрудниками. Мы продолжаем представлять широкий ассортимент продуктов питания и будем делать всё необходимое для обеспечения поставок во всех регионах присутствия, - заявили в Nestle, сообщает 63.ru.

Ранее, руководители компании Nestle заявили о прекращении инвестиций на территории России, чем вызвали беспокойство за судьбу шоколадной фабрики у горожан. Но поставка продуктов питания в страну продолжится, сообщили представители организации.