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Самарскую область посетила делегация из Республики Беларусь

20 апреля 2021 09:45
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Самарскую область посетила делегация из Республики Беларусь

Самарскую область посетила делегация из Республики Беларусь во главе с председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андреем Рыбаковым.  На площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области состоялась встреча, посвященная развитию сотрудничества двух сторон в торгово-экономической сфере. В ней приняли участие представители посольства Республики Беларусь, министерств и крупнейших промышленных комплексов соседнего государства и нашего региона. 

Правительство Самарской области уделяет особое внимание формированию благоприятного делового и инвестиционного климата. Создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». 

«Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей», – отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Ключевыми направлениями для сотрудничества нашего региона и Республики являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, производство дорожно-строительной техники. 

Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым

«Мы создаем лучшие условия для российских и зарубежных инвесторов. В прошлом году мы открыли два индустриальных парка, обеспечили существенный прирост инвестиций в Особую экономическую зону. В этом году мы уже запустили на площадке ОЭЗ «Тольятти» завод медицинских изделий, планируем дать старт работе еще четырех производств. Кроме того, начнем осваивать территорию под вторую очередь «Преображенки», - прокомментировал Дмитрий Богданов. 

Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев в ходе встречи отметил, что взаимный интерес российского и белорусского бизнесов не ослабевает, а наоборот наращивает обороты. Сегодня Палатой выстроена комплексная система экономического взаимодействия со всеми шестью регионами Республики Беларусь, намечена дорожная карта совместных мероприятий с Белорусскими коллегами на среднесрочную перспективу. 

Руководитель «Агентства по привлечению инвестиций Самарской области» Сергей Никитин презентовал гостям региона экономический и инвестиционный потенциал Самарской области. «Мы надеемся, что встреча положит начало продуктивному диалогу с новыми партнерами и продолжению диалога с партнерами существующими», - подчеркнул он. 

Андрей Рыбаков отметил, что в области нефтехимии у сторон есть широкий спектр направлений для сотрудничества, и встреча в ТПП поможет определиться с наиболее перспективными проектами. 

Теги: В центре внимания

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