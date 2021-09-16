"Самарское речное пассажирское предприятие" назвали закредитованным и теряющим ликвидность

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Счетная палата провела проверку в "Самарском речном пассажирском предприятии".

Региональная Счетная палата провела проверку в "Самарском речном пассажирском предприятии" и анализ использования им бюджетных средств с 2018 года. В отчете палаты говорится о том, что анализ деятельности ООО "СРПП" свидетельствует об ухудшении его финансового состояния, высокой "закредитованности" и, как следствие, цитата, "наличии признаков потери ликвидности и платежеспособности предприятия".

Также сообщается о некоторых выявленных в ходе проверки нарушениях, к примеру, в части бухгалтерского учета, хранения амфибийного флота и др.

"В ходе контрольного мероприятия установлены многочисленные случаи заключения обществом договоров по «заниженной» стоимости относительно размера тарифов, утвержденных приказами ООО «СРПП» на соответствующий период", - говорится в отчете.

По итогам проверки СРПП вынесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Также палата направит отчеты губернатору и Губдуме, а информационные письма - в региональный минтранс и другие ведомства, пишет Самру.ру.