Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства

В Самарской области растет число предприятий обрабатывающей промышленности, повышающих эффективность производственных процессов с помощью федерального проекта «Производительность труда». Благодаря решениям, предложенным экспертами Регионального центра компетенций (РЦК), самарское предприятие-производитель товаров для дома, сада и автомобиля ООО «ГК Гринлайн» повысило производительность труда сотрудников на 27% на участке сборки автомобильных щеток.

Перед внедрением на предприятии механизмов «бережливого производства» экспертами РЦК проведен детальный анализ эффективности производственного процесса, по итогам которого предложены практические решения. На производстве щеток доработана оснастка товара, устранено лишнее сверление, а также внедрен специальный сортировщик саморезов для экономии движений рабочих.

Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала.

«Участие в федеральном проекте позволило нам системно подойти к вопросам повышения эффективности, Мы не только добились конкретных измеримых результатов на пилотном потоке, но и создали проектный офис, который займется тиражированием этого успешного опыта на другие процессы предприятия. Это серьезно укрепляет нашу конкурентоспособность», - отметила административный директор компании Елена Глухова.

Федеральный проект «Производительность труда», входящий в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на повышение эффективности российских предприятий за счёт внедрения передовых методов управления, оптимизации производственных процессов и развития компетенций персонала. Он включает обучение сотрудников предприятий-участников, диагностику процессов и сопровождение на всех этапах внедрения.

«Предприятия, максимально использующие инструменты бережливого производства и консультации экспертов РЦК, получают значительный эффект. Такой подход полностью соответствует целям проекта — обеспечить реальный рост производительности труда», - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым поставлена задача привлекать к участию в проекте как можно больше предприятий региона и обеспечить для них максимальную доступность методик повышения производительности труда.

В настоящее время более 200 предприятий Самарской области внедрили принципы бережливого производства, из них 68% компаний относится к отрасли обрабатывающей промышленности. Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений.

Узнать подробнее о возможностях для бизнеса в рамках нацпроекта можно на официальных ресурсах: производительность. рф и эффективность. рф

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области