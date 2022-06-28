«Самарский стройфарфор» трудоустроил вынужденных переселенцев

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Вынужденные переселенцы из ЛНР и ДНР, а также Украины, прибывшие на территорию Самарской области, не остаются без внимания. Сформирован перечень работодателей, предоставивших более 400 вакансий для трудоустройства именно этой категории граждан. В настоящее время достигнута договоренность с ООО «Самарский Стройфарфор» о трудоустройстве граждан по различным профессиям.

Среди трудоустроенных – Елена Фильченко из Мариуполя. Елена уже месяц работает на предприятии глазировщиком фаянсовых и фарфоровых изделий. «Я в этом деле новичок, – признается Елена. – У себя в Мариуполе более 20 лет работала продавцом верхней одежды. Но на заводе меня научили всем необходимым навыкам опытные мастера. Меня вообще здесь отлично приняли. У меня мама россиянка, поэтому ощущаю себя в Самаре как дома. Возвращаться обратно не планирую. Буду налаживать жизнь здесь, в Самарской области».

«Самарский стройфарфор» готов предложить вынужденным переселенцам более 100 вакансий.

«Мы уже приняли 12 человек, – говорит директор управления по персоналу предприятия Ольга Моржицкая. – Мы очень рады нашим новым сотрудникам. Надеемся, что они влились в наши ряды надолго. Всем нашим работникам мы гарантируем полный соцпакет, обеспечиваем людей спецодеждой, обучаем, если требуется. Вынужденным переселенцам мы еще и помогаем найти жилье. Если у человека совсем плохо с деньгами, возможен вариант, при котором за жилплощадь он какое-то время не платит с тем, чтобы поднакопить необходимое количество средств».

Стоит также отметить, что на сегодняшний день во всех пунктах временного размещения вынужденных переселенцев открыты консультационные пункты службы занятости, работа по трудоустройству продолжается.