Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ

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Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. 19 июня в рамках деловой программы второго дня губернатор провел ряд переговоров, были подписаны важные инвестиционные соглашения.

Так, руководитель области и генеральный директор ОАО «Завод Продмаш» Георгий Макаров подписали соглашение о сотрудничестве региона и компании в целях строительства производственного корпуса по изготовлению продуктов из металлов и композитных материалов для дорожного и промышленного строительства, городской инфраструктуры, энергетики и агропромышленного комплекса до конца 2027 года. «Соглашение с «Заводом Продмаш» – это очередной шаг в технологической независимости региона, в дорожном строительстве. Мы очень благодарны компании за то, что она приняла решение инвестировать в область дальше. Уверен, что все планы, которые мы заложили в соглашение, реализуются», — прокомментировал глава региона.

В свою очередь генеральный директор завода отметил, что компания на протяжении многих лет вкладывает средства в создание и развитие новых производств и технологий, открывает рабочие места на территории Самарской области. «Уверен, что очередной этап развития компании, связанный со строительством нового объекта, принесет пользу нашему родному региону, как минимум, в увеличении налоговых отчислений, которые пойдут на развитие Самарской области», — сказал Георгий Макаров.

Также было заключено соглашение с тольяттинским АО «Волгацеммаш» о строительстве завода холодной прокатки высокопрочных, нержавеющих и других специальных сталей на территории Самарской области. Подписи под документом поставили губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор предприятия Юрий Лепихин. Новый завод планируется построить до конца 2028 года, количество рабочих мест – 200.

«Волгацеммаш» — предприятие с богатой историей, которое уже полвека вносит значимый вклад в развитие промышленности не только Самарской области, но и всей страны. Мы очень рады, что пришли с компанией к соглашению о том, что в регионе будет создано новое современное производство – холодная прокатка. Это важно для развития многих отраслей. У компании есть все для того, чтобы реализовать проект, а Правительство Самарской области со своей стороны будет максимально его поддерживать», — отметил Вячеслав Федорищев.

Юрий Лепихин поблагодарил команду Правительства региона за содействие в вопросах, связанных с проектом: «Путь у нас впереди длинный, непростой. Но я уверен, что все будет реализовано благодаря всесторонней поддержке», — сказал он.

Соглашение с ПАО «КуйбышевАзот», которое подписали губернатор и генеральный директор предприятия Александр Герасименко, подразумевает развитие инвестиционной деятельности на территории региона и определяет основные направления сотрудничества, в том числе по реализации проектов, предполагающих использование наилучших доступных технологий, которые направлены на уменьшение воздействия на окружающую среду, по удовлетворению нужд хозяйственного комплекса региона в основных видах минеральных удобрений и других. Стороны договорились о реализации инвестиционных проектов до 2030 года.

Соглашение с группой компаний «Полипласт», подписанное Вячеславом Федорищевым и председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым, направлено на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, включая поддержку различных видов хоккея. Это продолжение совместной работы: в мае 2025 года регион и компания уже заключили соглашение, в рамках которого ГК «Полипласт» стала партнером четырех хоккейных клубов региона. Срок реализации соглашения рассчитан до 2030 года.

На встрече губернатора с генеральным директором МХК «Еврохим» Игорем Нечаевым обсуждались возможные инвестпроекты в области минеральных удобрений, а также расширение кооперации с предприятиями региона.

АО «Тольяттиазот», которое является одним из лидеров химической промышленности России, планирует построить в регионе производство карбамида, АО «Эйч энд Эн» — цех по производству растительных напитков на базе молочного комбината «Самаралакто». Сотрудничество по данным направлениям также было закреплено губернатором и руководителями компаний соответствующими соглашениями.

На стенде Самарской области прошла встреча Вячеслава Федорищева с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Регион наращивает взаимодействие с компанией. Гендиректор подчеркнул, что уровень газификации в регионе превышает 96%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры области. Руководитель компании также отметил, что Самарская область — крупнейший потребитель природного газа. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и ряд отраслевых вопросов.

Также два соглашения подписаны с крупными банками России – ВТБ (окажет поддержку в развитии ОЭЗ и индустриальных парков региона) и Альфа-Банком (определено взаимодействие в рамках реализации государственных программ, инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства на территории области).

В целях решения задач по подготовке юных футболистов и игроков для профессиональных клубов региона, совершенствованию инфраструктуры, кадровому обеспечению, проведению всероссийских и региональных соревнований среди детей и молодежи, школьных и дворовых команд, реализации проектов по поддержке массового и детско-юношеского футбола заключено соглашение с Минспортом РФ и Российским футбольным союзом.

На форуме соглашением закреплены договоренности о взаимодействии с Акционерной финансовой корпорацией «Система». «Мы по каждому из направлений, по которому группа компаний работает, попытались найти оптимальные возможности для совместной работы. Это и строительство, это и девелопмент, это и промышленность, медицина, образование, наука. По всему периметру в рамках соглашения мы точно договорились о конкретных планах. Это будет, с одной стороны, очень важная веха для развития Самарской области. И конечно же, уверен, что компания тоже много приобретет, работая с самарскими инженерами, конструкторами и промышленниками», — рассказал губернатор.

Компания «БИО-ТОН» планирует до 2028 года инвестировать в модернизацию сельскохозяйственной инфраструктуры, обновление парка специализированной техники и прицепного оборудования. Подписи под соответствующим соглашением о сотрудничестве поставили губернатор Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании Эдуард Зернин.

Заключено соглашение с группой компаний «Эталон», одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. В планах инвестора — построить около стадиона «Солидарность Самара Арена» многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами. Общая площадь – свыше 100 тысяч кв. м.

ООО «Самарский бройлер» планирует инвестировать в увеличение своих производственных мощностей за счет реконструкции птицеводческих объектов на территории области до конца 2027 года. Предполагается, что будет создано 1600 новых рабочих мест. Сотрудничество региона и компании в реализации этого проекта также было закреплено соглашением, которое подписали Вячеслав Федорищев и Глеб Наурузов, представляющий ООО «Самарский бройлер».

Свою логистическую инфраструктуру в Самарской области планирует развивать и холдинг «Русклимат» — инвестпроект по созданию производственно-логистического комплекса, который решит много задач по хранению и транспортировке климатического оборудования.

Правительство Самарской области и федеральный оператор электродвижения Hyper Группы «РОСНАНО» на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о реализации масштабного проекта по развитию электрологистики. Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года.

Также официальным документом губернатор Вячеслав Федорищев и учредитель ООО «СамараТрансАвто-2000» Игорь Перлин закрепили договоренность о строительстве на территории региона в логистическом парке «Преображенка 2» нового распределительного центра.

По итогам второго дня на форуме были подписаны инвестиционные соглашения на сумму более 185 млрд рублей. «Мы сможем открыть почти 6000 новых рабочих мест на передовых предприятиях региона, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Взаимодействие, о котором мы сегодня договорились с инвесторами, даст нам новые точки роста в сфере науки, производства, развитии новых технологий».