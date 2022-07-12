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Самарские вузы попали в топ российских вузов по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов

12 июля 2022 10:06
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самарские вузы попали в топ российских вузов по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов

SuperJob представил рейтинг вузов России 2022 года России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере экономики и финансов и окончивших вуз в 2016—2021 годах.

В рейтинг этого года вошли два вуза из Самары: Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева (СНИУ им. Королева) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева (СНИУ им. Королева) опустился по показателю средних зарплат выпускников на одну строчку за год, с 16-го на 15-е место.  Средний размер зарплат выпускников-экономистов за год вырос на 5 000 рублей и составляет сегодня 70 000 в месяц. Средний бал по ЕГЭ был в 2021 году одним из самых высоких по стране и составлял 88,8 пункта из 100.

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) занял в этом году 17-ую строчку, опустившись на одну позицию за год. В среднем выпускники вуза получают 67 000 руб. (+4 000 руб. за год).

В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. Самара обгоняет большинство российских городов в рейтинге по этому показателю. Наибольшую приверженность городу обучения среди самарских вузов показали выпускники СГЭУ– 84%, в то время как у СНИУ им. Королева этот показатель равен 80%.

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