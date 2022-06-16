самарские вузы попали в топ российских вузов по уровню зарплат выпускников в IT

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SuperJob представил рейтинг вузов России 2022 года России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016—2021 годах. Самые высокие строчки рейтинга заняли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

В рейтинг этого года вошли сразу 3 вуза из Самары: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный технический университет и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики занял 19-ую строчку рейтинга. Средний размер зарплат выпускников составляет сегодня 105 000 в месяц. Средний бал по ЕГЭ в 2021 году был 68,6.

Самарский государственный технический университет занял в этом году 19-ую строчку. В среднем выпускники вуза в IT получают 105 000 руб. Средний бал по ЕГЭ в 2021 году был 74,6.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва занял 20-е место, опустившись на две строчки: выпускники получают в среднем 100 000 рублей в месяц (за год зарплаты выросли на 10 000 рублей). Средний бал по ЕГЭ в 2021 году был 81,1.

В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. Самара обгоняет многие российские города в рейтинге по этому показателю. Наибольшую приверженность городу обучения среди саратовских вузов показали выпускники ПГУТИ – 83% и СамГТУ – 82%.