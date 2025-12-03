Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта

Два самарских предприятия – производители маломерных судов «ВИКТОРИ БОАТС» и «А2» – успешно завершили первый этап реализации федерального проекта «Производительность труда». Благодаря поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятия увеличили эффективность производства, что позволит ускорить выпуск востребованной продукции для рыболовства, туризма и отдыха, способствуя импортозамещению в стратегически важной отрасли.

ООО «ВИКТОРИ БОАТС» выпускает маломерные суда комбинированной серии (алюминий/стеклопластик) под брендом VICTORY. Среди ключевых моделей – комфортабельные катера для семейного отдыха и путешествий и открытые лодки для рыбалки. Предприятие осуществляет полный цикл производства – от раскроя металла до сборки готового изделия.

ООО «А2» производит алюминиевые катера длиной от 4 до 12 метров под брендом VICTORY. Продукция предприятия пользуется спросом как у частных владельцев, так и у организаций, работающих на водном транспорте.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач для реального сектора экономики. Он поручил привлечь к участию в профильном нацпроекте большего количества промышленных предприятий области.

Успехи самарских предприятий внесли вклад в общий результат региона: по итогам 2024 года Самарская область заняла второе место в общероссийском рейтинге реализации федерального проекта «Производительность труда». Экономический эффект от реализованных мероприятий федпроекта составил 2,8млрд рублей.

Переход на конвейерный тип сборки с распределением модельного ряда по потокам, внедрение системы управления запасами, а также организация рабочих мест по принципам 5С помогли компании «ВИКТОРИ БОАТС»:

- сократить время производства на 15,7%,

- снизить незавершенное производство на 6,7%,

- увеличить выработку на 16,9%.

Внедрение инструментов бережливого производства в компании «А2» способствовали:

- снижению времени протекания процесса на 23,7%

- сокращению незавершенного производства на 12,5%

- увеличению выработки на 65,8%

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул: «Рост производительности на этих предприятиях напрямую влияет на доступность их продукции для самарцев и жителей других регионов. Внедрение передовых методик бережливого производства позволит региону выйти на новый уровень эффективности и конкурентоспособности».

«Участие в федеральной программе – это стратегический шаг для нашей компании. Благодаря экспертной поддержке и обучению мы сможем не только оптимизировать существующие процессы, но и заложить основу для долгосрочного роста», – прокомментировал генеральный директор компании «А2» Александр Лукьянов.

Оба предприятия продолжают работу в рамках федерального проекта, планируя распространить успешные практики на другие участки производства.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф

