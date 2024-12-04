Самарская область вышла за рамки дефицита кадров на рынке труда

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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили ситуацию на рынке труда Самарской области по итогам ноября и проанализировали ключевые показатели.



На рынке труда Самарской области впервые с начала года наблюдается умеренная конкуренция. На 1 вакансию в регионе приходится 4,1 резюме. При этом границей нормы считается 4,0 резюме на вакансию, показатель ниже говорит о дефиците кадров.



Работодатели за последний месяц разместили 32,1 тыс. вакансий, что на 5% больше ноября 2023 года. Соискатели же создали или обновили 131,2 тыс. резюме, что на 25% больше динамики прошлого года.



По итогам ноября медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области незначительно уменьшилась, но оказалась выше ожидаемой – 61,3 тыс. рублей против 60 тыс. рублей. При этом предлагаемая зарплата по стране за месяц выросла на 2,6% и составила 73,5 тыс. рублей.