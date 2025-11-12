Самарская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга кластерного развития

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга кластерного развития

12 ноября 2025 15:45
147
Работу регионов в сфере кластерного развития оценили по 21 показателю.

Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров I Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития, заняв 8-е место. Результаты рейтинга озвучили в среду, 12 ноября, на Российском промышленном форуме в Уфе.

Национальный рейтинг, подготовленный Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ РФ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, служит новым инструментом комплексной оценки зрелости и результативности региональной кластерной политики. 

Работу регионов в сфере кластерного развития оценили по 21 показателю, которые отражают эффективность взаимодействия бизнеса, науки и государства, уровень институциональной поддержки и масштабы вовлеченности предприятий в цепочки создания добавленной стоимости. 

«Промышленные кластеры становятся мощным инструментом развития кооперации, решения задачи импортозамещения и технологической независимости региона и страны в целом, -  отметил врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. - Сегодня в регионе уже функционируют 10 кластеров, среди которых есть и межрегиональные, и те, которые включены реестр Минпромторга России. Нашей большой командой во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым продолжим активно развивать это направление, усиливая связи между предприятиями региона и университетами, помогая привлекать отраслевые инструменты поддержки и способствуя созданию уникальных разработок и высокотехнологичных продуктов». 

География участников действующих в регионе кластеров обширна, включает компании из Московской, Нижегородской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Кластеры охватывают ключевые отрасли: машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, производство полимерных и металлообрабатывающих изделий, медико-техническое производство и теплоэнергетическое оборудование.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил динамику развития кластерной системы в регионе:  «В 2025 году мы поддержали создание трёх новых региональных кластеров. Это «Первый инструментальный кластер», «Инновационный кластер энергетического машиностроения» и «Промышленный кластер высокоточной приводной техники». В ближайшее время они будут зарегистрированы в реестре Минпромторга России. Важно, что их участниками стали как крупные, так и малые и микропредприятия, что расширяет вовлеченность бизнеса в кластерные кооперационные цепочки».
Достигнутые результаты обеспечивают основу для дальнейшего инновационного развития Самарской области и укрепления её роли как одного из ведущих промышленных центров России. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: пресс-служба АКИТ РФ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
12 ноября 2025, 18:26
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра. Наука
79
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
12 ноября 2025, 18:13
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. ЖКХ
91
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
12 ноября 2025, 17:43
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э. Общество
118
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
165
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
390
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
404
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
366
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
243
Весь список