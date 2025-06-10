Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»

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Самарская область удостоена наградой во всероссийском конкурсе Минпромторга России «Торговля России» сразу в двух номинациях. В номинации «Лучший торговый фестиваль» награду получил региональный маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Ежегодно самарский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» проходит при поддержке Минпромторга Самарской области. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил задачу поддерживать и продвигать местных производителей. Для региона фестиваль – это всегда яркое событие в сфере моды.

В прошлом году фестиваль собрал более 150 местных производителей. Состоялось 60 модных показов сезонных коллекций и продукции, выпущенной локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров. Параллельно с показами работала выставка-продажа товаров участников фестиваля. Также для участников была организована насыщенная деловая программа с экспертами fashion-индустрии.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков: «Маркет-фестиваль «Территория моды» — это визитная карточка региона и наш официально запатентованный бренд с мая этого года. Его главная задача — объединение местных предприятий в производстве одежды и обуви, демонстрация новых возможностей для развития бизнеса и знакомство с мерами государственной поддержки. И Диплом Всероссийского конкурса «Торговля России» в номинации «Лучший торговый фестиваль» подтверждение того, что фестиваль успешно справляется с этой задачей».

В номинации «Лучший магазин» диплом получил магазин «Стройремонт» из села Большая Глушица. Победа в конкурсе – это признание качества, клиентоориентированности и устойчивого развития торгового предприятия.

Конкурс «Торговля России» проводится Минпромторгом России уже восьмой год. В этот раз жюри конкурса рассмотрело 1370 заявок от претендентов на победу в 13 номинациях.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.