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Самарская область вошла в антирейтинг регионов по средним зарплатам водителей

1 ноября 2021 11:46
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Самарская область вошла в антирейтинг регионов по средним зарплатам водителей

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала почти 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года, и выяснила, в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую заработную плату.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза – на 77%. Сегодня это одна из самых массовых вакансий в стране (чаще компании ищут только продавцов и менеджеров по продажам). В Самарской области прирост составил +81%.

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67,7 тыс. руб. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше: на первом месте находится Республика Тыва (94 тыс. руб.), на втором - Республика Саха (92,9 тыс. руб.), на третьем - Магаданская область (92,3 тыс. руб.).

Самые низкие зарплаты водителям предлагают в Ярославской области (55,6 тыс. руб.), в Нижегородской области (55,6 тыс. руб.), в Республике Адыгея (52,4 тыс. руб.), а также в Самарской области (56 тыс. руб.).

Среднее зарплатное предложение для водителей разнится в зависимости от специализации. К примеру, в Самарской области водителям такси в 2021 году в среднем предлагают 55 000 руб., водителям-курьерам – 50 тысяч руб., водителям грузового транспорта – 60 тысяч рублей, персональным водителям – 44 тыс.руб.

На одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме, в Самарской области – 2,8 резюме – работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой соискателей. Сложнее всего закрывать вакансии водителей компаниям из Приморского края, Псковской области, Смоленской области, Кабардино-Балкарской республики и Еврейской АО – в этих регионах на вакансию приходится не более 1,5 резюме. Значительно проще приходится работодателям Республики Тыва: это единственный регион, где на одну вакансию водителя приходится сразу пять резюме.

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