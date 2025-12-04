Я нашел ошибку
14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса
У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов
"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск
Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года
Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная
Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев
Самарская область стал пятой по спросу на рабочий персонал в ПФО

119
Самарская область стал пятой по спросу на рабочий персонал в ПФО

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос, конкуренцию и заработные платы в сфере рабочего персонала по итогам 11 месяцев в ПФО. Самарская область стала пятой по объему вакансий.

Сфера рабочего персонала в течение 2025 года была одной из самых востребованных у работодателей. За 11 месяцев они открыли 453,7 тыс. вакансий для рабочих в Приволжском федеральном округе. Лидером по спросу стала Республика Башкортостан – на нее приходится 16% от общего объема вакансий. В тройку также вошли Республика Татарстан (14%) и Пермский край (12%). Самарская область расположилась на 5 месте – 11% или 48 тыс. вакансий.

Несмотря на тенденцию роста соискательской активности, дефицит кадров на рынке сохраняется в сферах с массовым наймом, к которым относится рабочий персонал. Сегодня на 1 вакансию рабочего приходится 4,3 резюме в ПФО, что входит в границы нормы (норма 4,0-7,9). При этом в разрезе регионов картина разная. Наиболее яркий дефицит кадров в сфере рабочего персонала наблюдается в Пермском крае и Саратовской области, где на 1 одно предложение работодателя приходится меньше 3 резюме соискателей (2,1 и 2,3 соответственно). Кроме того, конкуренция в 3,7 резюме характерна для Пензенской области и Мордовии, что также ниже нормы.

Наиболее благоприятная конкуренция в сфере рабочего персонала наблюдается в Татарстане, где зафиксирован самый высокий уровень в ПФО – 6,1 резюме на вакансию, а также в Самарской области (5,9).
 

hh.индекс (соотношение резюме к вакансиям) в сфере рабочего персонала в регионах, 11 мес. 2025, ПФО

 

Регион

hh.индекс

1

Пермский край

2,1

2

Саратовская область

2,3

3

Пензенская область

3,7

4

Республика Мордовия

3,7

5

Кировская область

4,1

6

Ульяновская область

4,4

7

Удмуртская Республика

4,6

8

Чувашская Республика

4,9

9

Республика Марий Эл

4,9

10

Нижегородская область

5,1

11

Оренбургская область

5,2

12

Республика Башкортостан

5,2

13

Самарская область

5,9

14

Республика Татарстан

6,1


«Престиж рабочих профессий на рынке труда продолжает расти, что подтверждает стабильный спрос со стороны работодателей и их стремление предлагать конкурентные зарплаты. За 11 месяцев медианная зарплата по рынку Приволжского федерального округа составила 68,3 тыс. рублей, тогда как у рабочих специалистов — уже 102,4 тыс. рублей (+17% г/г)», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.
 

Среди регионов самые высокие зарплаты рабочему персоналу предлагают в Башкортостане – 138,6 тыс. рублей, что на 19% больше, чем за 11 месяцев 2024-го. На втором месте Оренбургская область – 129,3 тыс. рублей (+7% г/г), замыкает тройку Чувашия – 102,6 тыс. рублей (+25% г/г). Самарская область расположилась на 13 месте с медианой в 87,4 тыс. рублей (+11%).


 

