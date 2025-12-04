Самарская область стал пятой по спросу на рабочий персонал в ПФО

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили спрос, конкуренцию и заработные платы в сфере рабочего персонала по итогам 11 месяцев в ПФО. Самарская область стала пятой по объему вакансий.
Сфера рабочего персонала в течение 2025 года была одной из самых востребованных у работодателей. За 11 месяцев они открыли 453,7 тыс. вакансий для рабочих в Приволжском федеральном округе. Лидером по спросу стала Республика Башкортостан – на нее приходится 16% от общего объема вакансий. В тройку также вошли Республика Татарстан (14%) и Пермский край (12%). Самарская область расположилась на 5 месте – 11% или 48 тыс. вакансий.
Несмотря на тенденцию роста соискательской активности, дефицит кадров на рынке сохраняется в сферах с массовым наймом, к которым относится рабочий персонал. Сегодня на 1 вакансию рабочего приходится 4,3 резюме в ПФО, что входит в границы нормы (норма 4,0-7,9). При этом в разрезе регионов картина разная. Наиболее яркий дефицит кадров в сфере рабочего персонала наблюдается в Пермском крае и Саратовской области, где на 1 одно предложение работодателя приходится меньше 3 резюме соискателей (2,1 и 2,3 соответственно). Кроме того, конкуренция в 3,7 резюме характерна для Пензенской области и Мордовии, что также ниже нормы.
Наиболее благоприятная конкуренция в сфере рабочего персонала наблюдается в Татарстане, где зафиксирован самый высокий уровень в ПФО – 6,1 резюме на вакансию, а также в Самарской области (5,9).
hh.индекс (соотношение резюме к вакансиям) в сфере рабочего персонала в регионах, 11 мес. 2025, ПФО
|
Регион
|
hh.индекс
|
1
|
Пермский край
|
2,1
|
2
|
Саратовская область
|
2,3
|
3
|
Пензенская область
|
3,7
|
4
|
Республика Мордовия
|
3,7
|
5
|
Кировская область
|
4,1
|
6
|
Ульяновская область
|
4,4
|
7
|
Удмуртская Республика
|
4,6
|
8
|
Чувашская Республика
|
4,9
|
9
|
Республика Марий Эл
|
4,9
|
10
|
Нижегородская область
|
5,1
|
11
|
Оренбургская область
|
5,2
|
12
|
Республика Башкортостан
|
5,2
|
13
|
Самарская область
|
5,9
|
14
|
Республика Татарстан
|
6,1
«Престиж рабочих профессий на рынке труда продолжает расти, что подтверждает стабильный спрос со стороны работодателей и их стремление предлагать конкурентные зарплаты. За 11 месяцев медианная зарплата по рынку Приволжского федерального округа составила 68,3 тыс. рублей, тогда как у рабочих специалистов — уже 102,4 тыс. рублей (+17% г/г)», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.
Среди регионов самые высокие зарплаты рабочему персоналу предлагают в Башкортостане – 138,6 тыс. рублей, что на 19% больше, чем за 11 месяцев 2024-го. На втором месте Оренбургская область – 129,3 тыс. рублей (+7% г/г), замыкает тройку Чувашия – 102,6 тыс. рублей (+25% г/г). Самарская область расположилась на 13 месте с медианой в 87,4 тыс. рублей (+11%).