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Самарская область – среди лидеров в подаче заявок на II Всероссийскую премию «Молодой промышленник года»

2 марта 2023 09:50
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Самарская область – среди лидеров в подаче заявок на II Всероссийскую премию «Молодой промышленник года»

Спустя два месяца активной работы заявочной кампании оргкомитет Премии «Молодой промышленник» озвучил промежуточные итоги. В конкурс вовлечены все 89 регионов страны. Самарская область – в числе лидирующих по количеству заявок.

Шесть молодых руководителей из нашего региона решили принять участие в конкурсе. Они представляют предприятия по производству машин и оборудования, электронных и оптических изделий, строительных материалов, электрического оборудования, а также добыче полезных ископаемых.

Участники конкурса – это динамично развивающиеся предприятия, которые активно используют инструменты государственной поддержки, в том числе привлекают льготные займы регионального фонда развития промышленности. Фонд, созданный по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, уже несколько лет по льготным ставкам выдает займы на развитие промышленного сектора экономики.

Вместе с Самарской областью по количеству заявок лидируют Республика Башкортостан (17 заявок) и Московская область (13 заявок).

Всероссийская премия проводится второй год Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Она присуждается собственникам, руководителям, главным инженерам лучших производственных предприятий России. Условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд. рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя Премии – до 40 лет.

В прошлом году в конкурсе было более 400 участников со всей страны, четыре промышленника из Самарской области вошли в ТОП-100 премии. В этот раз интерес к конкурсу сохранился.

«И в этот раз мы видим отличную вовлечённость! При подаче заявки участник представляет презентацию инновационных проектов по развитию промышленного производства или инфраструктуры, реализованных предприятием, с достигнутыми показателями и описанием своего персонального вклада. Клуб молодых промышленников работает с целью реализации идей, направленных на развитие промышленного потенциала России, внедрения лучших практик. А Премия «Молодой промышленник года» – наш проект для выявления таких практик и поощрения новых лидеров промышленности. Для самих участников – это возможность заявить о себе на всю страну», – пояснил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалёв.

«Впереди еще полтора месяца заявочной кампании. Поэтому ТОП-3 регионов еще может измениться. Активному участию лучших развивающихся предприятий в этом конкурсе содействуют региональные органы исполнительной власти в сфере промышленности, с ними сотрудничает оргкомитет, – отметила Мария Окулова, руководитель Премии «Молодой промышленник года».

Награждение победителей, уже по традиции, состоится в июле 2023 года на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге – главной индустриальной, торговой и экспортной площадке России.

Победители получат почетные грамоты Минпромторга России, участие в его стажировках «Федеральная практика», а также станут членами Клуба молодых промышленников со всеми его возможностями, связанными с содействием в получении мер государственной поддержки, взаимодействием с органами власти и крупнейшими корпорациями.

На первом отборочном этапе в апреле-мае 2023 года ТОП-100 лучших определит экспертная комиссия от РАНХиГС как вуз с опытом проведения «Лидеров России» и других масштабных конкурсных проектов. На втором этапе лидеров назовет жюри из крупнейших экспертов в промышленности. Это руководители органов исполнительной власти, институтов развития, промышленных кластеров и индустриальных парков, государственных и частных фондов.

Оргкомитет Премии: +7(902)78-78-888, premiya.promyshlennikgoda@bk.ru.

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