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Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций

5 сентября 2024 12:03
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Самарская область снова вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций

Самарская область закрепила свои позиции в тройке регионов-лидеров страны по уровню инновационной активности организаций. Губерния второй год подряд заняла 3 строчку среди всех субъектов РФ. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики. По итогам 2023 года уровень инновационной активности организаций Самарской области составил 18,8% – это максимальное значение для региона за все время расчета показателя.

Таких результатов удалось добиться во многом благодаря условиям, созданным для развития инноваций на предприятиях региона. В инновации и технологии активно инвестируют промышленные гиганты, современные решения внедряют средние компании региона. Свой вклад в инновационное развитие вносят стартапы, в том числе резиденты технопарка «Жигулевская долина». Поддержка технологического бизнеса - одно из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что одной из приоритетных задач сегодня является повышение инновационного потенциала промышленных предприятий региона. «А для этого мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны», – акцентировал глава области.

На повышение инновационной активности организаций направлена работа региональных и федеральных институтов развития.

Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» - это позволяет компаниям проходить экспертизу для федерального института развития по ускоренной программе и пользоваться широкими возможностями инновационного центра.

В этом году участником «Сколково» стала компания «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» с проектом по разработке технологии производства суперконструкционного высокотемпературного композитного пластика для 3D-печати. «При подаче заявки в «Сколково» мы столкнулись с проблемой в сборе документации. Специалисты «Жигулевской долины» вместе с ментором «Сколково» помогли правильно оформить заявку, сделать презентацию нашего инновационного трека», – рассказал коммерческий директор компании Игорь Котяков.

С 2022 года «Жигулевская долина» стала региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию» и теперь оказывает содействие вовлечению промышленных предприятий, инжиниринговых компаний и потребителей технологий в процесс трансфера, локализации, дистрибуции технологических решений. В «Жигулевской долине» работает представитель Фонда содействия инновациям. Так, при содействии региона более 1,35 млрд рублей привлекли участники конкурсов ФСИ на реализацию своих проектов за последние пять лет.

«Жигулевская долина» является лучшим технопарком в сфере высоких технологий в стране. Сегодня на его площадке реализуется свыше 300 проектов, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - За последние пять лет резиденты получили 56,6 млрд рублей выручки, 119 патентов на свои разработки с товарными знаками и создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти».

Большую роль в повышении инновационной активности организаций Самарской области играет работа по вовлечению предприятий в инновационную жизнь региона и выстраивании кооперационных связей между крупными предприятиями, госкорпорациями и молодыми стартапами.

«Мы создали систему, при которой вместе с индустриальными партнерами, на паритетных началах финансируем инновационные разработки, которые в дальнейшем внедряются в инфраструктуру предприятий. И сегодня эта практика масштабируется по всей стране, - акцентировал Дмитрий Богданов. - Активно работаем с университетами, стартап-командами. Проводим обучение менеджмента крупных предприятий, отвечающего за внедрение инноваций», - перечислил врио министра.

Конкурсы разработок проводятся совместно с Куйбышевской железной дорогой, «ОДК-Кузнецов», «АВТОВАЗом» и др. Это дает возможность разработчикам выходить на крупных заказчиков, презентовать им свои продукты и налаживать партнерство. За последние четыре года благодаря этим конкурсам 34 проекта получили поддержку на общую сумму более 125 млн рублей и возможность сотрудничества с индустриальными партнерами.

В регионе на базе нескольких вузов работают Передовые инженерные школы, главная цель которых - подготовка специалистов для высокопроизводительных секторов экономики. Каждая ПИШ работает по одному или нескольким научно-технологическим направлениям и становится площадкой для разработок и обучения студентов, совместно с ключевыми компаниями-партнерами.

Еще одним флагманом инновационной работы в регионе станет международный межвузовский кампус, который планируется запустить в Самаре в 2027 году. Масштабный проект реализуется, благодаря нацпроекту «Наука и университеты».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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