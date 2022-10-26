Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов по уровню научно-технологического развития

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Среди субъектов РФ Самарская область заняла шестое место по уровню научно-технологического развития. Соответствующие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».



В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах в 2021 году: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.



Губернатор Дмитрий Азаров приоритетом в работе областного Правительства обозначил создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом. Благодаря проводимой работе Самарская область активно укрепляет свой статус технологически развитого региона. Губерния год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере.



В регионе создана мощная база для генерирования идей и реализации инновационных и высокотехнологичных проектов. В первую очередь, это ведущие вузы региона, выпускающие специалистов по разным направлениям; это «Точки кипения», созданные на базе университетов Самары и Тольятти для взаимодействия инициативной молодежи, представителей власти и регионального бизнес-сообщества. Большую роль в научно-технологическом развитии региона играет НОЦ «Инженерия будущего», призванный объединить науку и реальный сектор экономики.



«Мы постоянно работаем над формированием лучших условий для высокотехнологичных стартап-проектов, для развития инновационной экосистемы в регионе. В Самарской области есть все для роста идей до готовых продуктов. У нас работают образовательные инструменты, помогающие разработчикам получить основы бизнес-знаний; мы помогаем привлекать финансирование федеральных институтов развития, содействуем в поиске частных инвесторов, заказчиков среди крупных компаний; мы оказываем информационную поддержку, рассказывая об инновационных проектах в СМИ и презентуя их гостям региона», - рассказал о комплексном подходе в работе со стартапами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В Самарской области создана и успешно работает инфраструктура развития предприятий в сфере инноваций и высоких технологий.

Благоприятной средой для таких проектов является технопарк «Жигулевская долина». Площадка оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», благодаря чему у резидентов есть возможность принять участие в акселерационных программах Фонда, получить содействие в привлечении инвестиций, при встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса. В технопарке также работает представительство Фонда содействия инновациям, Региональный центр инжиниринга и бизнес-инкубатор, где исследователи могут разместить свои офисы, а специалисты управляющей компании – предоставить им целый спектр услуг по консультированию.



В этом году «Жигулевская долина» в очередной раз подтвердила свою эффективность, войдя в тройку лучших технопарков России. Сегодня на площадке технопарка реализуется более 270 проектов.

За последние пять лет резиденты получили 37,6 млрд рублей выручки, зарегистрировали более 70 патентов на свои разработки, выплатили 5 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти и продолжают успешно развивать свои проекты.



«Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок» является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и благодаря постоянной поддержке министерства экономического развития Самарской области наша инновационная компания постоянно растет и покоряет новые рынки. Мы развиваем уникальные коллекции отделочных материалов и для нас важно, чтобы творческо-рабочий процесс не спотыкался на заданном пути. «Жигулевская долина» аккумулирует в себе эффективный арсенал нужных инноваторам мер поддержки, команда технопарка всегда готова прийти на помощь, поделиться компетенциями, создать максимально комфортный климат для воплощения наших идей в жизнь», - отметил директор компании «Фабрика-Красок» Айдар Валиулов.



Поддерживать инноваторов и помогать амбициозным талантливым людям реализовывать идеи, призван региональный институт StartupSamara. Команда организует акселерационные программы, школы бизнес-ангелов и другие мероприятия для молодых ученых, нацеленные на повышение компетенций по коммерциализации идей и разработок. Не бояться работать с инновациями в StartupSamara учат и предприятия региона.



Так, этой осенью состоится второй поток практико-ориентированной программы «Школа чемпионов». Представители среднего и крупного бизнеса узнают, как разрабатывать и внедрять новые современные продукты и находить точки роста вне корпоративной системы. В первом наборе, который прошел в 2020 году, приняли участие 275 представителей региональных компаний. В 2022 году главная цель программы осталась неизменной — научить участников внедрять инструменты цифровой трансформации и открытых инноваций в бизнес.



Кроме того, этой осенью состоится второй Межвузовский акселератор, в котором примут участие студенты 8 ключевых университетов региона. Участники акселератора будут каждую неделю встречаться с трекерами — бизнес-экспертами, которые помогут правильно ставить цели и достигать их, чтобы обеспечить постоянный рост студенческих проектов. Кроме того, студентов ждут обучающие мероприятия с отработкой полученных знаний на практике, а также тренинги, где под руководством федеральных экспертов студенты разберут все самые важные аспекты начала собственного бизнеса. Итогом программы станет презентационная сессия. Лучшие проекты получат гранты на развитие.



«Раньше у меня не было представления, что такое предпринимательство, бизнес, как это все работает. Эксперты, которые с нами работали на мероприятиях StartupSamara, люди просто невероятные. Знания, которые нам передали, уже активно применяются. Благодаря гранту Межвузовского акселератора я смогла открыть мастерскую и начать работать с большими объемами, получить более крупные заказы и клиентов. Дальше планирую выходить на маркетплейс и продолжать развитие проекта», - подчеркнула Елизавета Тенцерова, студентка магистратуры ПВГУС, одна из победительниц первого Межвузовского акселератора Самарской области.



Областное минэкономразвития активно привлекает к работе со стартапами крупных индустриальных партнеров. Так, в совместной программе с РЖД, отбираются проекты, отвечающие запросам компании. Они получают гранты для внедрения разработок в инфраструктуру Куйбышевской железной дороги.



Еще одним институтом развития инновационного бизнеса является Венчурный фонд Самарской области, готовый инвестировать от 500 тысяч до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий, имеющих сильную команду и потенциал развития. Общий объем средств фонда составляет 100 млн рублей – эти средства будут вложены в высокотехнологичные проекты до 2024 года.