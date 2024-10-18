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Самарская область — регион-лидер по производительности труда

18 октября 2024 10:25
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Самарская область — регион-лидер по производительности труда

17 октября в Москве открылся VI федеральный форум «Производительность 360». На площадке технопарка «Сколково» собрались представители бизнеса и органов власти, чтобы подвести итоги национального проекта «Производительность труда», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, и обсудить мероприятия по повышению эффективности экономики.
В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения лучших участников нацпроекта «Производительность труда». В номинации «Регион - лидер по производительности труда» Самарская область заняла 3 место.

Глава региона Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», неоднократно отмечал важность реализации нацпроекта для развития ключевых отраслей промышленности Самарской области.

«Национальный проект «Производительность труда» в Самарской области, стартовавший в 2018 году, направлен на повышение эффективности работы предприятий в ключевых несырьевых отраслях экономики. За пять лет к нему присоединилось 182 предприятия. За этот период мы видим экономический эффект. Суммарная выручка этих компаний составляет 333 млрд рублей, а численность обученных новым инструментам бережливого производства около 3 тысяч человек. Но важны не только экономические показатели. Новая философия производительности труда, бережливого производства не только способствует росту экономических показателей, но и формирует устойчивую основу для долгосрочного развития предприятий в условиях современных вызовов», - прокомментировал врио министр промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.
Заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин отметил, что нацпроект «Производительность труда» внес большой вклад в развитие экономики.

«Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модным. Главное достижение — что эта идеология пошла в массы и вышла за пределы сектора производственных предприятий, она ушла в сферу услуг и в бюджетную сферу», — констатировал Максим Орешкин.
По его мнению, повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса и предоставления качественных услуг.
«Вопросы производительности труда должны быть первостепенными, и каждый менеджер должен это понять, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат», — резюмировал Максим Орешкин.

Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ранее Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и социальную сферу.

Фото: Министерство экономического развития РФ

 

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