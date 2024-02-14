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Самарская область привлекла гранты на 250 млн рублей от Агентства по технологическому развитию

14 февраля 2024 11:20
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Самарская область привлекла гранты на 250 млн рублей от Агентства по технологическому развитию

Агентство по технологическому развитию определило очередного победителя конкурса по программе грантовой поддержки. Победителем стало тольяттинское АО «СУПЕР-АВТОХОЛДИНГ», которое будет разрабатывать конструкторскую документацию на два вида комплектующих для нужд АО «АВТОВАЗ».

Ранее победителем конкурса стал Самарский государственный технический университет, который прошел квалификацию со стороны АНО «АТР» в качестве разработчика комплектующих изделий. Таким образом, объем грантовой поддержки, выделенной АНО «АТР» в регион на реализацию проектов, составил более 250 млн рублей.
При этом общий объем финансирования по заявкам потребителей из Самарской области достиг 590 млн рублей.

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются в том числе благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

«Предприятия Самарской области привлекают не только региональные меры поддержки. Мы оказываем им необходимое содействие в подборе и подготовке заявок для получения инструментов федеральных институтов развития, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Достижение технологического суверенитета страны невозможно без фундаментальных инжиниринговых разработок. Чтобы наладить выпуск комплектующих, в которых нуждаются производства, в первую очередь необходима конструкторская документация. И программы Агентства по технологическому развитию значительно ускоряют работу по ее созданию».

Напомним, АТР входит в Группу ВЭБ.РФ и является оператором грантовой программы поддержки обратного инжиниринга, действующей в России для стимулирования разработки конструкторской документации. Агентство выделяет российским компаниям гранты до 100 млн рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности в рамках импортозамещения.

Благодаря программе поддержки будет сформирована всероссийская «библиотека» документации для серийного выпуска критически важных комплектующих, к которой смогут обращаться заинтересованные российские производители.

В настоящее время от Самарской области в рамках программы поддержки обратного инжиниринга АНО «АТР» квалифицировано 7 организаций в качестве исполнителей – разработчиков конструкторской документации, которые могут претендовать на получение грантов, и 12 организаций – производителей, которые могут производить критически важные комплектующие по разработанной конструкторской документации.

В 2022 году управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина» стала региональным партнером АНО «АТР».

– Технопарк «Жигулёвская долина» выступает точкой сбора федеральных и региональных мер поддержки для инновационного бизнеса, – прокомментировал руководитель «Жигулевской долины» Александр Сергиенко. – Здесь работает региональное представительство Фонда содействия инновациям, технопарк является одним из ключевых регоператоров Фонда Сколково. Сотрудничество с Агентством по технологическому развитию открывает новые возможности для разработчиков проектной документации. Мы готовы информировать местных производителей о программах АТР, оказывать им консультационную поддержку».

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