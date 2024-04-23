Самарская область попала в ежеквартальный Рейтинг регионов России по перспективности трудоустройства

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства во 2 квартале 2024 года. Лидерство осталось за Республикой Татарстан, однако по сравнению с 1 кварталом первая десятка регионов существенно изменилась. Самарская область заняла 51 место, улучшив свои показатели.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства во 2 квартале 2024 года остается Республика Татарстан, набравшая на этот раз 76,59 балла (в 1 квартале балл был выше – 77,42). На одну активную вакансию в регионе приходится 3,4 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть вырос (было 3,3). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 60 900 руб. (+1 300 руб. к 1 кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 14 317 руб. Среди соискателей региона 79,5% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 78,7%) и только 0,8%, наоборот, хотели бы уехать из Татарстана (ранее – 0,9%).

Москва оказалась только на 61 месте (69,24 балла), впрочем, за три месяца столица улучшила свое положение в Рейтинге, поднявшись сразу на четыре позиции. В свою очередь Самарская область по перспективности трудоустройства этой весной заняла 51 место, улучшив свои позиции на 1 пункт с начала года. Отметим, что в Самарской области в отличие от других регионов ПФО наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (3,7 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (54 100 руб. к 15 883 руб.). При этом с начала года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях по региону выросла на 5 000 рублей.

В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Республики Башкортостан – с 5 места регион опустился на 22 место, итоговый балл упал на 1,24 пункта (с 74,40 до 73,16). За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 3,7 до 3,9 резюме на вакансию.

И наоборот, значительнее всего улучшил свое положение в рейтинге Забайкальский край, который поднялся с 24 на 4 место. За квартал итоговый балл региона вырос на 2,16 пункта (с 72,91 до 75,07). Наиболее существенные изменения коснулись уровня предлагаемой зарплаты: медиана выросла на 10 100 руб. (с 75 800 руб. до 85 900 руб.). При этом снизилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,7% до 1,5%) и выросла доля тех, кто точно к переезду не готов (с 75,5% до 75,9%).