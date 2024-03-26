Самарская область обновила очередной рекорд по минимальной конкуренции за рабочие места

Эксперты hh.ru узнали, в каких сферах и специалистам каких профессий сейчас проще всего найти работу в Самарской области.
Уровень конкуренции (hh.индекс) показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти. В начале весны этого года в Самарской области уровень конкуренции за рабочие места составляет 3,5 резюме на одну вакансию. То есть в среднем в области за одно рабочее место борются 3-4 кандидата. При этом еще пару лет назад в это же весеннее время уровень конкуренции был выше: почти 6 человек на место.
Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже 4 пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. За первые несколько недель марта hh.индекс в целом по стране провалился до 3,2 пункта — подобного не случалось за всю историю наблюдений. При этом важно понимать: обозначенный показатель — «средняя температура по больнице», то есть он отражает ситуацию в стране в целом. Если углубиться в отдельные регионы, отрасли и сферы, конкуренция за людей может быть ещё сильнее.
Что важно отметить: данные hh.ru напрямую коррелируют с теми цифрами, что обнародовал Росстат. Уровень безработицы в России находится на минимально низком уровне — 3,2%, это антирекорд российского рынка труда.
Между тем если смотреть именно по Самарской области в разрезе по конкретным профессиональным сферам аналитика показывает, что есть целый ряд отраслей, где конкуренция выше и ниже нормы, а значит кому-то найти работу сложнее всего, а кому-то, наоборот, проще из-за высокой востребованности у работодателей и малого числа кандидатов.
Конкуренция по сферам
В разрезе сфер самыми конкурентными, а значит насыщенными соискателями, сейчас являются масс-медиа (порядка 26 человек на место), а также сфера топ-менеджмента. А вот проще всего найти работу, благодаря огромному спросу работодателей, специалистам в сфере туризма, автобизнеса, медицины и розничной торговли, а также рабочему персоналу.
|
Топ самых высококонкурентных сфер
|
Число резюме на вакансию
|
Топ самых низкоконкурентных сфер
|
Число резюме на вакансию
|
Страхование
|
11
|
Розничная торговля
|
1,6
|
Маркетинг, реклама, PR
|
13,3
|
Медицина, фармацевтика
|
1,7
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
13,5
|
Автомобильный бизнес
|
2,0
|
Высший и средний менеджмент
|
15,5
|
Рабочий персонал
|
2,8
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
26
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2,8
Конкуренция по профессиям
В разрезе профессий лидерами в плане сложности поиска работы стали как представители творческих профессий (режиссер, сценарист, видеооператор, монтажер), так и специфичных (например, дата-сайентист и комплаенс-менеджер). А вот острый дефицит кадров этой весной в Самарской области наблюдается среди врачей, дворников, токарей, администраторов в сфере торговли, поваров.
|
Топ самых высококонкурентных профессий
|
Число резюме на вакансию
|
Топ самых низкоконкурентных профессий
|
Число резюме на вакансию
|
Комплаенс-менеджер
|
56
|
Врач
|
0,7
|
Видеооператор, видеомонтажер
|
64
|
Дворник
|
0,9
|
Менеджер/консультант по стратегии
|
102
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
1,1
|
Дата-сайентист
|
103
|
Администратор магазина, администратор торгового зала
|
1,2
|
Режиссер, сценарист
|
111,5
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1,3
Значения уровня конкуренции: