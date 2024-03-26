Самарская область обновила очередной рекорд по минимальной конкуренции за рабочие места

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Эксперты hh.ru узнали, в каких сферах и специалистам каких профессий сейчас проще всего найти работу в Самарской области.

Уровень конкуренции (hh.индекс) показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти. В начале весны этого года в Самарской области уровень конкуренции за рабочие места составляет 3,5 резюме на одну вакансию. То есть в среднем в области за одно рабочее место борются 3-4 кандидата. При этом еще пару лет назад в это же весеннее время уровень конкуренции был выше: почти 6 человек на место.

Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже 4 пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. За первые несколько недель марта hh.индекс в целом по стране провалился до 3,2 пункта — подобного не случалось за всю историю наблюдений. При этом важно понимать: обозначенный показатель — «средняя температура по больнице», то есть он отражает ситуацию в стране в целом. Если углубиться в отдельные регионы, отрасли и сферы, конкуренция за людей может быть ещё сильнее.

Что важно отметить: данные hh.ru напрямую коррелируют с теми цифрами, что обнародовал Росстат. Уровень безработицы в России находится на минимально низком уровне — 3,2%, это антирекорд российского рынка труда.

Между тем если смотреть именно по Самарской области в разрезе по конкретным профессиональным сферам аналитика показывает, что есть целый ряд отраслей, где конкуренция выше и ниже нормы, а значит кому-то найти работу сложнее всего, а кому-то, наоборот, проще из-за высокой востребованности у работодателей и малого числа кандидатов.

Конкуренция по сферам

В разрезе сфер самыми конкурентными, а значит насыщенными соискателями, сейчас являются масс-медиа (порядка 26 человек на место), а также сфера топ-менеджмента. А вот проще всего найти работу, благодаря огромному спросу работодателей, специалистам в сфере туризма, автобизнеса, медицины и розничной торговли, а также рабочему персоналу.

Топ самых высококонкурентных сфер Число резюме на вакансию Топ самых низкоконкурентных сфер Число резюме на вакансию Страхование 11 Розничная торговля 1,6 Маркетинг, реклама, PR 13,3 Медицина, фармацевтика 1,7 Стратегия, инвестиции, консалтинг 13,5 Автомобильный бизнес 2,0 Высший и средний менеджмент 15,5 Рабочий персонал 2,8 Искусство, развлечения, массмедиа 26 Туризм, гостиницы, рестораны 2,8

Конкуренция по профессиям

В разрезе профессий лидерами в плане сложности поиска работы стали как представители творческих профессий (режиссер, сценарист, видеооператор, монтажер), так и специфичных (например, дата-сайентист и комплаенс-менеджер). А вот острый дефицит кадров этой весной в Самарской области наблюдается среди врачей, дворников, токарей, администраторов в сфере торговли, поваров.

Топ самых высококонкурентных профессий Число резюме на вакансию Топ самых низкоконкурентных профессий Число резюме на вакансию Комплаенс-менеджер 56 Врач 0,7 Видеооператор, видеомонтажер 64 Дворник 0,9 Менеджер/консультант по стратегии 102 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 1,1 Дата-сайентист 103 Администратор магазина, администратор торгового зала 1,2 Режиссер, сценарист 111,5 Повар, пекарь, кондитер 1,3

Значения уровня конкуренции: