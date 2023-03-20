Самарская область наращивает темпы экономического развития и импортозамещения

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Итоги реализации прорывных проектов в регионах федерального округа в рамках института кураторства подвели зампред Правительства Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым на совещании с главами субъектов округа. По уровню достижения плановых показателей по всем проектам ПФО – на четвертом месте.

Вице-премьер отметил, что институт кураторства, созданный по инициативе Президента России Владимира Путина, дает качественно иной уровень понимания проблем регионов, укрепляет единство проводимой в стране политики регионального развития и помогает осуществлять дополнительный мониторинг отклонений.

Сообщая об итогах реализации проектов в 2022 году, Дмитрий Чернышенко рассказал, что проекты, реализуемые в рамках института кураторства, уже приносят ощутимый социально-экономический эффект. Особенно это касается тех регионов, где их реализация находится на постоянном контроле.

«В округе в рамках данных проектов создано свыше 22 тыс. рабочих мест, а суммарный объем частных инвестиций составил 165 млрд рублей, – огласил итоги 2022 года зампред Правительства. – Текущие ограничения привели к необходимости корректировки планов, проведения аудита перечня проектов и проработки новых в контексте общероссийского подхода. Это прежде всего импортозамещение и достижение по поручению Президента Владимира Путина технологического суверенитета».

Что касается Самарской области, увеличение темпов социально-экономического развития – одно из приоритетных направлений. За последние пять лет в регионе проделана масштабная работа по привлечению инвесторов, открытию новых производств и созданию рабочих мест. Темпы развития делового климата в регионе опережают средние значения в ПФО и России в целом. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 млрд рублей, сегодня эта цифра выросла на 70% и вплотную приблизилась к 450 миллиардам.

По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал показали прирост на 82,5 млрд относительно рекордных прошлогодних значений. Тогда Самарская область показала лучшую динамику роста среди крупных регионов в стране – 22,5% при объеме в 364,2 млрд рублей.

Есть чем гордиться губернии и в сфере науки и технологий. Вице-премьер подчеркнул, что регионы Приволжского федерального округа продемонстрировали высокие результаты в рамках национального рейтинга научно-технологического развития. Он заявил, что необходимо в каждом регионе развивать площадки кооперации научных организаций, организаций высшего образования и бизнес-структур.

В финале совещания регионам было поручено провести аудит проектов до 5 мая, при необходимости дополнить перечень, а также определить подтвержденные источники финансирования, чтобы обеспечить стабильный прирост инвестиций, новых рабочих мест, рост экономики субъекта и округа в целом.

Фото: департамент информационной политики СО