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Самарская область – лидер реализации нацпроекта «Производительность труда»

12 апреля 2024 18:56
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Все установленные в рамках нацпроекта 15 показателей по итогам 2023 года выполнены, а из 14 показателей, установленных на 2024 год, 11 уже выполнены досрочно.

В пятницу, 12 апреля 2024 года, заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов провел рабочую встречу, в ходе которой обсуждалась реализация национального проекта «Производительность труда». В обсуждении приняли участие представители регионов – лидеров рейтинга по производительности труда. Они поделились своими практиками и предложениями.

«Повышение производительности труда – одно из ключевых направлений работы ближайших пяти лет. Важно не только расширить уже действующие программы, но и работать над снятием системных ограничений. Мы предлагаем большее внимание уделить изменению нормативного регулирования предпринимательской деятельности, снимать барьеры, которые мешают опережающему росту производительности труда в стране», – сообщил Мурат Керефов.

Самарскую область по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на встрече представили и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина и министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин.

Глава региона Дмитрий Азаров придаёт большое значение росту производительности труда на региональных предприятиях, так как это способствует формированию благоприятной социально-экономической обстановки и улучшению условий жизни граждан в Самарской области.
Наш регион принимает участие в реализации мероприятий по повышению производительности труда с конца 2017 года, со старта соответствующей программы, инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С 2019 года регион активно включился в реализацию национального проекта «Производительность труда».

По итогам шести лет в Самарской области накоплен большой опыт практической работы по внедрению методов бережливого производства, и достигнуты значительные результаты.

В промежуточном рейтинге Минэкономразвития России, сформированном по итогам 2023 года,Самарская область вошла в группу лидеров рейтинга национального проекта «Производительность труда» и занимает второе место наряду с Краснодарским краем, Московской, Оренбургской и Челябинской областями.

Все установленные в рамках нацпроекта 15 показателей по итогам 2023 года выполнены, а из 14 показателей, установленных на 2024 год, 11 уже выполнены досрочно.

Оператором проекта в регионе выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

В 2019 году в Самарской области – первом из 36 пилотных регионов Российской Федерации – были созданы две учебные площадки: фабрика производственных процессов на базе АО «Средне-Волжский механический завод» и «фабрика офисных процессов» на площадке Регионального центра компетенций. На этих площадках прошли обучение порядка 820 человек.

В настоящее время к участию в нацпроекте привлечено 179 предприятий (при плане в 169 единиц). Инструментам бережливого производства обучено свыше 2800 человек (при плане в 2653 человек).
Проекты по внедрению инструментов бережливого производства завершены на 145 предприятиях. Это позволило значительно повысить эффективность работы компаний: выработка выросла на 34%, запасы незавершенного производства сократились на 37%, время протекания процессов снизилось на 36%. Достигнут ощутимый экономический эффект в объеме порядка трех миллиардов рублей.

Участникам нацпроекта предоставляются стимулирующие меры поддержки, наиболее востребованной из которых является инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Лидерами среди предприятий, наиболее активно внедряющих методики бережливого производства, являются Самараавтожгут, Авиакор, Электрощит-ТМ, Сатурно-ТП, ПСА ВИС-Авто, Молокозавод «Пестравский», «ТольяттиКаучук», ООО «Пегас-Агро», АО ГК «Электрощит-ТМ Самара» АО «Фосфохим» (два последних предприятия входят в АО «Акрон Холдинг»), ООО «Средневолжская химическая компания».

 

Фото предоставлено пресс-службой Министерства экономического развития РФ

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