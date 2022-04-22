Самарская компания получила национальную премию в сфере детских товаров

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В Совете Федерации состоялась церемония награждения лауреатов XII Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей. Победителем в номинации «Лучшие канцелярия, хобби и творчество» стала самарская компания «ВЭЛТ», которая производит деревянные развивающие пазлы. Премию землякам вручал сенатор РФ, представитель региона в Верхней Палате Андрей Кислов.

Церемонию открыла председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она напомнила, что по итогам заседания Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, посвященного вопросам поддержки отечественной индустрии детских товаров, вышел перечень поручений главы государства. Он направлен на стимулирование производства и закупок отечественных товаров для детей.

Перед началом церемонии награждения состоялось подписание Перспективной программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на период с 2022 по 2027 годы. В подписании документа приняли участие руководитель Росстандарта Антон Шалаев и замминистра просвещения России Анастасия Зырянова.

В 2022 году финалистами в 17 номинациях конкурса «Золотой медвежонок» стали 82 организации из 27 регионов страны от Владивостока до Калининграда. Они представили порядка 200 наименований товаров и услуг для детей. В течение шести дней более 80 экспертов из 20 ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков, оценивали конкурсную продукцию участников премии.

В номинации «Лучшие канцелярия, хобби и творчество» лауреатом стала самарская компания «ВЭЛТ», выпускающая деревянные развивающие пазлы. Сенатор Андрей Кислов вручил премию ее руководителю Даниилу Рахмакову. Предприятие основано в 2014 году и занимается серийным производством различной продукции, является линейным производством полного цикла. Оно выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки. Компания имеет собственное производство в Самаре, более 70% произведенной продукции отправляется на экспорт.

По словам Андрей Кислова, подобные конкурсы позволяют выявлять лучшие компании в индустрии детских товаров и услуг, тиражировать их опыт: «Тот факт, что одним из лауреатов национальной премии стала самарская компания, говорит о большом потенциале малого и среднего бизнеса в регионе, о хороших перспективах для его дальнейшего развития. Детские товары самарской компании востребованы во всем мире, что говорит об их высоком качестве и конкурентоспособности. Уверен, что при государственной поддержке, которая оказывается предпринимателям, многие стартапы и более опытные компании смогут занять освободившиеся ниши и создавать товары и услуги высокого уровня»,- отметил сенатор.

Конкурс «Золотой медвежонок» проводится с 2010 года Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации, Министерства промышленности и торговли России, Российской академии образования. Премия поощряет потребительские качества продукции и услуг, отмечает заслуги отечественных компаний и лидеров индустрии, внесших значительный вклад в развитие инфраструктуры современного детства.