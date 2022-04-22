Самарская компания получила национальную премию в сфере детских товаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фонд им. В.И. Вернадского приглашает эковолонтерские отряды к участию в новом Всероссийском проекте
Фонд им. В.И. Вернадского приглашает эковолонтерские отряды к участию в новом Всероссийском проекте
23 апреля состоится чемпионат Самарской области по дзюдо среди мужчин и женщин
23 апреля состоится чемпионат Самарской области по дзюдо среди мужчин и женщин
«Роскосмос» будет развивать пилотируемую космонавтику с Китаем
«Роскосмос» намерен развивать пилотируемую космонавтику с Китаем
Жительница Жигулевска подозревается в мошенничестве при получении пособия по безработице
Жительница Жигулевска подозревается в мошенничестве при получении пособия по безработице
В Тольятти задержали водителя с поддельными правами
В Тольятти задержали водителя с поддельными правами
Глава Тольятти Николай Ренц возродил управление потребительского рынка
Глава Тольятти возродил управление потребительского рынка
Работодателям разрешили временно переводить работников в другие компании без увольнения
Работодателям разрешили временно переводить работников в другие компании без увольнения
В Самарском регионе назвали имена лучших врачей первичного звена 2021 года
В Самарском регионе назвали имена лучших врачей первичного звена 2021 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
-2.08
EUR 81.22
-2.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская компания получила национальную премию в сфере детских товаров

22 апреля 2022 12:34
117
Самарская компания получила национальную премию в сфере детских товаров

В Совете Федерации состоялась церемония награждения лауреатов XII Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей. Победителем в номинации «Лучшие канцелярия, хобби и творчество» стала самарская компания «ВЭЛТ», которая производит деревянные развивающие пазлы. Премию землякам вручал сенатор РФ, представитель региона в Верхней Палате Андрей Кислов. 

Церемонию открыла председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она напомнила, что по итогам заседания Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, посвященного вопросам поддержки отечественной индустрии детских товаров, вышел перечень поручений главы государства. Он направлен на стимулирование производства и закупок отечественных товаров для детей. 

Перед началом церемонии награждения состоялось подписание Перспективной программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на период с 2022 по 2027 годы. В подписании документа приняли участие руководитель Росстандарта Антон Шалаев и замминистра просвещения России Анастасия Зырянова.

В 2022 году финалистами в 17 номинациях конкурса «Золотой медвежонок» стали 82 организации из 27 регионов страны от Владивостока до Калининграда. Они представили порядка 200 наименований товаров и услуг для детей. В течение шести дней более 80 экспертов из 20 ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков, оценивали конкурсную продукцию участников премии.

В номинации «Лучшие канцелярия, хобби и творчество» лауреатом стала самарская компания «ВЭЛТ», выпускающая деревянные развивающие пазлы. Сенатор Андрей Кислов вручил премию ее руководителю Даниилу Рахмакову. Предприятие основано в 2014 году и занимается серийным производством различной продукции, является линейным производством полного цикла. Оно выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки. Компания имеет собственное производство в Самаре, более 70% произведенной продукции отправляется на экспорт.

По словам Андрей Кислова, подобные конкурсы позволяют выявлять лучшие компании в индустрии детских товаров и услуг, тиражировать их опыт: «Тот факт, что одним из лауреатов национальной премии стала самарская компания, говорит о большом потенциале малого и среднего бизнеса в регионе, о хороших перспективах для его дальнейшего развития. Детские товары самарской компании востребованы во всем мире, что говорит об их высоком качестве и конкурентоспособности. Уверен, что при государственной поддержке, которая оказывается предпринимателям, многие стартапы и более опытные компании смогут занять освободившиеся ниши и создавать товары и услуги высокого уровня»,- отметил сенатор.

Конкурс «Золотой медвежонок» проводится с 2010 года Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации, Министерства промышленности и торговли России, Российской академии образования. Премия поощряет потребительские качества продукции и услуг, отмечает заслуги отечественных компаний и лидеров индустрии, внесших значительный вклад в развитие инфраструктуры современного детства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
22 апреля 2022  12:42
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
118
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
22 апреля 2022  10:31
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
188
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
21 апреля 2022  16:47
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
460
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2022  14:00
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
413
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
21 апреля 2022  12:38
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
418
Весь список