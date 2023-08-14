Самарская делегация во главе с губернатором Дмитрием Азаровым работает на форуме «Армия-2023»

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В понедельник, 14 августа, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Московской области стартовал международный форум «Армия-2023». Участие в нем принимают тысячи оборонных предприятий России, которые продемонстрируют современную технику и оружие, в том числе эффективно зарекомендовавшую себя в ходе проведения специальной военной операции.

Участников и гостей форума поприветствовал Президент России Владимир Путин. В своем обращении он подчеркнул, что Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство.

«Намерены активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого взаимовыгодного партнерства. Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений. И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты, – подчеркнул Владимир Путин. – Уверен, что проведение форума позволит укрепить военное и военно-техническое партнерство на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире».

Свои достижения и новинки на форуме представляют 10 предприятий ОПК и организаций Самарской области. Среди них: РКЦ «Прогресс», «ОДК-Кузнецов», АО «Салют», Самарский университет, «Авиакор-авиационный завод», АО «Авиаагрегат», АО «НИИ «Экран», «Тяжмаш», «Жигулевский радиозавод» и завод «Коммунар». Делегацию региона возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Он осмотрел новые изделия, представленные на стендах компаний, и пообщался с разработчиками.

Ранее глава региона отмечал, что оборонные предприятия региона сейчас успешно справляются с государственным заказом и вносят заметный вклад в обороноспособность страны: «У меня есть полная уверенность, что все задачи, которые ставит Родина перед нашими трудовыми коллективами, будут выполнены. Мы вносим свой вклад в Победу, наши предприятия по многим направлениям играют в этом ключевую роль».

Форум «Армия России» – не только демонстрация продукции военно-промышленного кластера, но и обширная деловая программа – запланировано более 260 различных мероприятий – конференции, круглые столы, панельные дискуссии, встречи и переговоры. Организаторы мероприятия – Коллегия военно-промышленной комиссии РФ, Минобороны и Минпромторг России, госкорпорация «Ростех».

На пленарном заседании форума вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил значительное увеличение объемов производства в оборонной промышленности.

«Повышенный заказ в 2023 году требует увеличения мощностей и соответствующего сырьевого обеспечения. Сегодня каких-то нерешаемых вопросов в этой части нет, все заинтересованные производители имеют возможность подключаться к поставкам для нужд СВО. Поэтому в этом году мы ожидаем общий рост объема производства армейского ассортимента не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами», — сказал он.

В первые часы работы форума Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО АКБ «Новикомбанк». Подписи в документе поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления финансовой организации Елена Георгиева.

Новикомбанк давно и успешно сотрудничает с регионом по ряду направлений. В частности, предоставляет финансирование на оптимальных условиях таким ключевым предприятиям Самарской области, как АО «АВТОВАЗ», АО «Авиаагрегат», АО «Тяжмаш», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Самарский электромеханический завод». Кроме того, банк взаимодействует с Министерством управления финансами Самарской области и региональным Гарантийным фондом поддержки предпринимательства.

«Самарская область на протяжении многих лет активно сотрудничает с Новикомбанком. И сегодня на форуме «Армия-2023» мы оформили наши давние отношения, подписав соглашение», – отметил губернатор Дмитрий Азаров.

«Подписанное соглашение призвано способствовать решению приоритетных задач социально-экономического развития Самарской области, укреплению ее экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов, обеспечению населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг», – подчеркнула председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

На форуме представлено около 28 тысяч образцов отечественной продукции военного и двойного назначения. Форум «Армия-2023» – это площадка для демонстрации новейших видов оружия, заключения крупных государственных контрактов между странами и корпорациями. В 2023 году в нем примут участие делегации и предприятия из 129 стран, в том числе из Индии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Пакистана. Форум продлится до 20 августа.

Фото: департамент информационной политики СО