10 проектов представили участники шестого потока «Школьного инициативного бюджетирования» в Самаре
Житель Приволжского района отобрал золотые украшения у 72-летней женщины
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Глава Самары наградил воспитанников СШОР № 11 и их тренеров за победы на Первенствах России по самбо и дзюдо
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр помощи детям
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне
В Волжском районе убрали незаконную свалку
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
Самара утроила цены за шесть лет, но осталась в среднем ценовом диапазоне

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Самары в феврале 2026 года составляет 158 210 руб., на вторичном рынке — 134 104 руб. За последние шесть лет первичный сегмент вырос более чем в три раза, однако текущий уровень по-прежнему остаётся в среднем ценовом диапазоне среди крупных региональных центров.

В 2019 году квадратный метр в новостройках Самары оценивался в пределах 50–53 тыс. руб., вторичное жильё — около 58–60 тыс. руб. В 2020–2021 годах рынок постепенно переходил к диапазону 70–80 тыс. руб., в 2022 году закрепился около 100 тыс. руб., а в 2023–2024 годах вышел к 110–140 тыс. руб. Во второй половине 2025 года зафиксированы значения выше 160 тыс. руб., что стало пиковыми отметками за весь период наблюдения.

Февраль 2026 года демонстрирует стабилизацию на уровне 155–160 тыс. руб. за квадратный метр. Таким образом, рынок завершил фазу ускоренной капитализации и перешёл к формированию новой ценовой базы.

Вторичный рынок демонстрировал более плавную динамику. За шесть лет средняя стоимость выросла с 60 тыс. руб. до 134 тыс. руб. за квадратный метр. Темпы роста уступали первичному сегменту, однако прирост превысил 120%.

Арендный рынок также изменился. В 2019 году средняя ставка находилась в диапазоне 16–18 тыс. руб. в месяц. В феврале 2026 года показатель составляет 23 017 руб. Рост составил порядка 40–50% относительно докризисного периода, что значительно ниже темпов роста стоимости покупки.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отмечает:

«Самара демонстрирует редкий для регионов сценарий: кратный рост стоимости при сохранении умеренной ценовой позиции. Рынок прошёл фазу активной капитализации, но не перешёл в категорию перегретых. Это формирует устойчивую модель без резких перекосов между сегментами».

Эксперты обращают внимание на структуру рынка. Разрыв между первичным и вторичным сегментами в феврале 2026 года составляет около 24 тыс. руб. за квадратный метр. Колебания последних месяцев находятся в пределах сформированного диапазона, что указывает на стабилизацию после периода ускоренного роста.

