Самара не вошла в тройку городов с самыми высокими расходами на кофе

Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в "тройку" российских городов с самым высоким средним чеком в кофейнях.

За период с сентября по октябрь средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, Санкт-Петербурга – 603 рубля, Новосибирска – 597 рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на предоставленные оператором "Платформа ОФД" данные.

Высокий уровень расходов на кофе из кофеен также зафиксирован в Москве, где потребители в среднем тратят 564 рубля, Красноярске – 506 рублей и Краснодаре – 501 рубль.

В Ростове-на-Дону, Казани и Волгограде посетители тратят в кофейнях в среднем меньше 500 рублей – 494 рубля, 477 и 470 рублей соответственно. "Десятку" городов с самым высоким чеком в кофейне замыкает Екатеринбург, жители которого в среднем тратят на кофе 467 рублей.