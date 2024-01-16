С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен оранжевый уровень опасности.
17 января в Самарской области ожидается усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
В Самарской области в снегопад на М-5 столкнулись 12 грузовиков и две легковушки
В Самарской области в снегопад на М-5 столкнулись 12 грузовиков и две легковушки
Детсад в Кировском районе Самары построили с нарушениями
Детсад в Кировском районе Самары построили с нарушениями
Эстония прекратит финансировать образование на русском языке
Эстония прекратит финансировать образование на русском языке
Работодатели из Самары рассказали о негласных предпочтениях к социальному статусу соискателей
Работодатели из Самары рассказали о негласных предпочтениях к социальному статусу соискателей
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
Специалисты областного кардиодиспансера провели более 3000 коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца
Специалисты областного кардиодиспансера провели более 3000 коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.68
-0.45
EUR 96.07
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

16 января 2024 13:09
123
С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго ребенка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его процитировал оргкомитет Года семьи.

"По поручению президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учетом этого, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка - на 57,4 тысячи рублей", - сказал министр.

По его данным, наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тысяч семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет - второе по популярности направление использования семьями средств капитала. Выплаты получили почти 415 тысяч семей. Третьим по популярности направлением стало образование. В 2023 году на образование направили средства из материнского капитала 376 тысяч родителей.

Материнский капитал - мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка. Всего с начала реализации программы выдано более 13,8 млн сертификатов на материнский капитал, пишет Интерфакс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
106
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
121
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
167
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
200
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
373
Весь список