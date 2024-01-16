С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

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С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго ребенка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Его процитировал оргкомитет Года семьи.

"По поручению президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учетом этого, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка - на 57,4 тысячи рублей", - сказал министр.

По его данным, наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тысяч семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет - второе по популярности направление использования семьями средств капитала. Выплаты получили почти 415 тысяч семей. Третьим по популярности направлением стало образование. В 2023 году на образование направили средства из материнского капитала 376 тысяч родителей.

Материнский капитал - мера поддержки, предусмотренная нацпроектом "Демография". Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка. Всего с начала реализации программы выдано более 13,8 млн сертификатов на материнский капитал, пишет Интерфакс.