"Руспродсоюз": цена минимальной продуктовой корзины на месяц снизилась на 1,8%

147

Стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека на месяц в России снизилась на 1,8%, достигнув 7 171,5 рубля.

Об этом сообщили в "Руспродсоюзе".

"Стоимость месячной корзины продуктов для россиян снизилась на 1,8% за месяц и на 0,2% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 171,5 рубля", – заявили в ассоциации агентству ТАСС.

Минимальная продуктовая корзина в столице сегодня обойдется в 8 624,7 рубля, в Санкт-Петербурге – 8 441,5 рубля.

Самые дорогие продукты на Дальнем Востоке: на Чукотке (17 980,4 рубля) и Камчатке (12 673,4 рубля). Дешевле всего корзина выйдет в Мордовии (5 812,5 рубля) и Пензенской области (6 002,4 рубля).

Эксперты также отметили, что средняя цена покупок в продуктовом в Московской области – 7 649 рублей, а в Ленинградской и Калининградской областях – 8 248,9 рубля и 8 479,9 рубля.

"В Татарстане – 6 205,2 рубля, в Омской области – 6 159,3 рубля, в Хабаровском крае – 9 805,5 рубля", – сказано в материале агентства.

В расчет продуктовой корзины вошли мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи и другие позиции.