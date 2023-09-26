Рост цен на новые легковые машины в РФ продолжится и может составить 30%

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Автомобильные дилеры прогнозируют, что рост цен на новые легковые машины в РФ продолжится и за оставшийся период 2023 года еще прибавит 30% в годовом выражении. Об этом 26 сентября сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

«До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно данным «Автостата», за восемь месяцев текущего года в России было продано почти 607 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 41% больше, чем за такой же период в прошлом году. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы в РФ был проиндексирован с 1 августа. В среднем ставка по нему выросла в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя, пишут "Известия".