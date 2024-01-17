Росстат: в России впервые с июня подешевели яйца

171

В России впервые с июня подешевели яйца: согласно данным Росстата за неделю с 10 по 15 января, розничная цена на них снизилась на 0,2%, передает РБК.



На еженедельной основе последний раз яйца дешевели за неделю с 20 по 26 июня прошлого года, следует из данных Росстата. Резкий рост цен на них начался в сентябре 2023-го. Пик недельного роста приходился на неделю, завершившуюся 18 декабря (+4,62%), затем началось замедление (в том числе до 0,78% в первую отчетную неделю в январе).



Также за вторую отчетную неделю месяца подешевели куриное мясо (-0,9%), пшено (-0,3%), свинина, сосиски, сардельки, макаронные изделия (-0,2%), сахар и черный чай (-0,1%).



