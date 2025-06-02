Росстат: число россиян с несколькими работами снизилось до миллиона человек

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Согласно данным Росстата, которые проанализировали РИА Новости, в первом квартале 2025 года количество россиян, занятых на двух и более работах одновременно, сократилось до рекордно низкого уровня.

По сведениям Росстата, в январе-марте текущего года дополнительную занятость имели 1,044 миллиона граждан в возрасте от 15 лет. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений – ранее он не опускался ниже 1,3 миллиона человек.

Среди основных видов вторичной занятости преобладает индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица (380 тысяч случаев). Гендерное распределение показывает, что мужчины чаще женщин совмещают несколько рабочих мест – 563 тысячи против 481 тысячи соответственно.

Наибольшее количество совместителей зафиксировано среди квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства (295 тысяч). Также значительные показатели у специалистов высшей квалификации (185 тысяч) и рабочих промышленных отраслей (156 тысяч).