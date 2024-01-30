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Россияне станут дольше выплачивать ипотеку

30 января 2024 13:56
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Россияне станут дольше выплачивать ипотеку

Средний срок ипотеки в России может увеличиться еще на пару лет. О том, что граждане станут выплачивать кредиты на жилье дольше, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов рассказал РИА Новости.

По словам эксперта, это может произойти в ближайший год-полтора. К увеличению срока могут привести негативные факторы, которые влияют на динамику цен. В том числе это комиссии банкам от застройщиков и инфляция, которая значительно снижает темпы частичного досрочного погашения ипотеки.

Беликов добавил, что сейчас жилье подорожало из-за повышенного спроса. Согласно прогнозам, в будущем росту цен будут способствовать комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает значительного торможения роста цен на жилье, пишет Лента.

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