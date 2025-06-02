Россияне стали пессимистичнее оценивать перспективы на рынке труда

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Согласно исследованию ИНСАП РАНХиГС, проведенному в марте-апреле 2025 года, россияне все более сдержанно оценивают свои карьерные перспективы. Аналитики связывают эту тенденцию с возможным замедлением роста числа вакансий. Результатами исследования поделилось издание Коммерсантъ.

За последний год доля работников, считающих риск увольнения минимальным, сократилась с 87% до 83%. При этом предприниматели и самозанятые чаще выражают опасения по поводу сохранения работы (14%), чем наемные сотрудники (11%). Наибольшие опасения высказывают работники промышленности и сельского хозяйства.

Оценки поиска новой работы, вероятно, ухудшились: если в 2024 году 47-49% респондентов считали это легкой задачей, то к апрелю 2025 года таких осталось лишь 41%. Доля пессимистов, напротив, выросла с 45% до 51%.

Несмотря на это, зарплатная ситуация остается стабильной: 39% работников отметили рост доходов, причем у 30% он превысил 25%. Снижение заработков зафиксировали лишь 11% опрошенных. Городские жители чаще сообщают о повышении доходов, чем сельские.

Эксперты отмечают, что неработающие по найму (самозанятые) реже наблюдают рост доходов (28% случаев) по сравнению с наемными работниками.