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Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банков

29 октября 2023 13:31
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Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банков

Очередной рост ключевой ставки еще больше снизит доступность ипотечных кредитов и активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия банков, рассказали «Известиям» 29 октября в федеральной компании «Этажи».

«Тренд на продажу недвижимости в рассрочку от собственника без оформления ипотеки мы наблюдали в 2014–2016 годах, когда ипотечные ставки были высокими, спрос — низким, и те, кто хотел продать недвижимость, были готовы рассматривать альтернативные варианты продажи недвижимости», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, рассрочка от собственника наиболее популярна при продаже загородной недвижимости, поскольку часто продавец не планирует покупку другой недвижимости взамен проданной.

«Законодательно рассрочка между физическими лицами разрешена, при этом точно так же, как с банковской ипотекой, объект недвижимости до выплаты всей суммы оформляется в залог, что является гарантией для продавца. Такой вариант в условиях высоких ипотечных ставок выгоден как продавцу, которому проще найти покупателя, так и тому, кто приобретает недвижимость, поскольку переплата может быть меньше или вовсе отсутствовать», — объясняет Решетникова.

Единственная сложность, по словам Решетниковой, — это тот случай, когда продавец заинтересован в срочной покупке другого объекта недвижимости и ему нужна вся сумма. Конечно, в этом случае ипотека от банка — более подходящий вариант продажи.

«К сожалению, в России не настолько развита система оперирования залоговым имуществом, чтобы можно было легко использовать долговые обязательства, обеспеченные залогом для совершения встречных сделок с недвижимостью. В условиях продолжительного действия высоких ипотечных ставок это было бы особо актуально», — добавила она.

Как отметила эксперт, большой популярностью рассрочки от продавцов пользовались в период действия высоких ипотечных ставок в 2014–2016 годах, и в нынешних условиях они вновь набирают популярность.

«При продаже в рассрочку главное — это правильное составление договора купли-продажи с описанием всех условий и корректное оформление залога, это позволит снизить риски как для продавца, так и для покупателя недвижимости», — подытожила Решетникова.

Банк России 27 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года.

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