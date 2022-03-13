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Россиянам назвали способы снизить расходы на ремонт

13 марта 2022 13:26
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Россиянам назвали способы снизить расходы на ремонт

Снизить расходы на ремонт в условиях ограничений и изменения цен на стройматериалы возможно, существует ряд способов, рассказал «Российской газете» член секции Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Кирилл Аксенов.

Первым пунктом он назвал заключение договора с подрядчиком. В документе должны быть приведены все подсчеты на ремонт с перечнем видов работ, с указанием количества и расценки за единицу. Так можно будет оценить нужное количество материала за каждый вид работ и при необходимости оптимизировать расходы. В документе нужно отразить действительно важные работы для бригады, обойтись без которых нельзя.

При ремонте в новостройке, по словам Аксенова, можно заключить и договор с дизайнером либо изучить информацию самостоятельно, в интернете. Заключать договор на ремонтные работы лучше всего перед приемкой квартиры от застройщика, и тогда подрядчик будет принимать квартиру вместе с клиентом. Эксперт рекомендовал не подписывать документы о приеме без тщательного осмотра квартиры экспертом, чтобы избежать лишних расходов на исправление недочетов.

Говоря о самом ремонте, Аксенов заметил, что «спасательным кругом» может стать черновая отделка. При условии качественно проведенных работ оштукатуренные стены еще долго не потребуют ремонта, заметил он. Специалист рекомендовал не тратить лишнего на декор, обходясь более бюджетными вариантами.

В перегородках он посоветовал обратить внимание на варианты из кирпича, которые выигрывают у современных конкурентов по показателям качественных характеристик. В качестве более дешевой альтернативы гипсовой штукатурке эксперт предложил взять цемент и песок и подготовить смесь самому. На кухне для фартука вместо кафельной плитки можно приобрести облицовочную панель из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) или акрила, пишет Лента.

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