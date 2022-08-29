Россиян предупредили о серьезном подорожании кофе

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Эксперт спрогнозировал подорожание кофе в России на треть из-за мирового неурожая.

Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России.

- Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России - на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году, - рассказал ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

По словам специалиста, первый удар в виде засухи и заболевания деревьев пришелся по урожаю кофе на регионы, где выращивают арабику, Колумбию и Латинскую Америку. Это привело к тому, что центр выращивания кофе переместился во Вьетнам.

– Там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире, - сказал эксперт.

При этом Чарный отметил, что в некоторых регионах сбор кофе идет 3-4 месяца. Если урожай восстановится – «то цены вернутся к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт».

Он добавил, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные, дешевые варианты, а также заменители, тогда как оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, пишет «РИА Новости».

Фото: phere.com