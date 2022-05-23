Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Впереди у команды 63 региона чемпионат Самарской области по спортивному туризму и Всероссийские соревнования.
Итоги «Туриады» ПФО
В Самаре на базе СГИК открывается региональный «пилот» Музыкальной академии Ларисы Долиной. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между СГИК и Музыкальной академией Ларисы Долиной
Много жалоб от жителей поступает на работы в ночное время.
Общественная палата Самарской области проверила ход реконструкции улицы Ново-Садовой по нацпроекту
Руководитель коллектива Паоло Петициол отметил, что "так мы дойдем до того, что начнем исключать христиан, мусульман или иудеев и вернемся в Средневековье".
Итальянский оркестр откажется выступать на конкурсе скрипачей, если отстранят россиянок
В Самарском онкодиспансере применяются малотравматичные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований дыхательной системы.
Высокотехнологичные операции помогают онкологам региона эффективно бороться с раком легких
Новая высотка появится на улице Осипенко в Самаре
Новая высотка появится в Самаре на улице Осипенко
Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова
Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова
В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов
В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения

23 мая 2022 12:02
169
Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения

Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, на первой строчке расположился Казахстан, а на третьей — Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости*.

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Аналитики отмечают, что приведенные ими объем доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьей, наличия газовых плит и прочего.

Самый дешевый газ в Казахстане

В Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля.

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии — Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании.

В Швеции в пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива обойдется в 137 рублей. В Дании, Нидерландах и Испании кубометр газа стоит более 80 рублей.

Рост по всей Европе

Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привел к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке — голландской TTF — за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2 тысячи долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом, напоминают аналитики.

Одной из причин подорожания стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2, что заставило потребителей замещать угольную генерацию газовой.

Стоимость голубого топлива в 2021 году выросла почти во всей Европе, 26 странах, причем больше всего — в Болгарии, Греции и Молдавии, отмечают аналитики.

"Наиболее значительно цены выросли в Болгарии (более чем в два раза), Греции (+95,9%) и в Молдавии (+84,7%)", - говорится в исследовании.

Цены выросли более чем на 35% в 11 государствах. В России голубое топливо подорожало на 2,6%, что ниже инфляции.

Подешевел газ в шести странах, из них наиболее существенно — в Словакии (-11,8%), Чехии (-5%) и Белоруссии (-2%).

Цены на газ останутся высокими

Цены на газ в Европе до конца 2022 года будут оставаться выше среднего многолетнего уровня, ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), прогнозируют авторы исследования.

"В 2022 году ситуация на европейском газовом рынке будет по-прежнему напряженной, так как запасы в хранилищах к моменту окончания отопительного сезона оказались на рекордно минимальном уровне. В связи с этим ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в ПХГ. При этом цены до конца года, скорее всего, будут значительно выше среднемноголетнего уровня", — говорится в рейтинге.

Следовательно, доступность газа для европейцев как минимум не повысится. При этом в России, где цена регулируется правительством, ее рост будет небольшим. Принимая во внимание динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для россиян не снизится, констатируют авторы исследования.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
520
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
588
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
890
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
740
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
876
Весь список