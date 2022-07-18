Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

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Эксперты составили рейтинг стран по уровню доступности бензина. Оценивались цена и количество в литрах, которое люди могут приобрести на среднемесячную зарплату. Цены указаны в российских рублях.

Самый дешевый 95-й бензин можно приобрести за 28,2 рубля в Казахстане. Россия — на втором месте с ценой в 51,2 рубля за литр. На третьем месте по уровню доступности бензина — Белоруссия, где он стоит около 57 российских рублей за литр.

Самый дорогой бензин в Финляндии — 155 рублей. В Дании, Греции, Нидерландах и Великобритании его он стоит чуть более 140 рублей, сообщает «РИА Новости».

Доступность оцениваемого топлива при составлении рейтинга зависела не только от его стоимости, но и от уровня доходов жителей.

Лидером в списке стран с самым доступным для населения бензином оказался Люксембург при средней стоимости 95-го бензина 120,8 рублей за литр. Житель страны может позволить себе купить более 2000 л топлива.

На втором месте Великобритания — британец может позволить себе купить 1459 л по цене 143,7 рублей за литр. Жители Германии, Ирландии и Нидерландов могут приобрести на зарплату немногим более 1400 л. Россия в этом списке находится на 13-м месте, пишут "Известия".