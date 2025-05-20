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Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

20 мая 2025 10:12
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Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

В целом польские компании в марте ввезли продукции на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Российские огурцы обеспечили 83 процента импортных потребностей страны.

Так, Польша в начале весны приобрела 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021-го, когда она составила 3,1 миллиона евро.

Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч).

Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.

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