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Россия нарастила импорт зарубежного вина на 10% вопреки санкциям

6 февраля 2023 10:59
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Россия нарастила импорт зарубежного вина на 10% вопреки санкциям

В минувшем году РФ увеличила импорт вина из других стран на 10%, несмотря на санкции. Всего за 2022 год в Россию завезли из-за границы 405,1 млн литров вина. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Известно, что больше всего вина завезли в Россию из Италии: по сравнению с 2021 годом импорт увеличился на 19% и составил 134,11 млн литров. Также значительное количество алкоголя импортировали из Испании и Грузии: на 11% и 26% по сравнению с годом до этого ― 65,97 млн литров и 58,68 млн литров вина.

Напомним, об увеличении импорта вина в РФ сообщали и в конце 2022 года: с августа по октябрь 2022 года Евросоюз увеличил поставки вина в Россию на 43%

Отмечается, что за три месяца в РФ ввезли один млн гектолитров вина. При этом за предыдущие 12 месяцев ЕС поставил в РФ 2,35 млн гектолитров.

Крупнейшими поставщиками вина в Россию являются Франция, Италия, Германия и Латвия, которые показали двузначный прирост. Кроме того, в пятерку лидеров по приросту поставок попали страны, которые ранее поставляли в Россию небольшие объемы вина, пишет МК.

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